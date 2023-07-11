https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883518674.html
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области - РИА Новости, 11.07.2023
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки в Челябинской области. На кадрах можно увидеть, как подозреваемый дает показания, а... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:12
2023-07-11T14:12
2023-07-11T14:13
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
сим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883518361_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f475f700835d85140965cfacf72e725f.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки в Челябинской области. На кадрах можно увидеть, как подозреваемый дает показания, а потом сотрудники полиции его уводят.Сегодня стало известно, что девочку, пропавшую два дня назад в городе Сим Челябинской области, нашли мертвой. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый — отец подруги убитой. Позднее выяснилось, что мужчина предложил подвезти девочку до дома бабушки, куда та направлялась. Сам он это отрицает, но по записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что ребенок находился в его автомобиле.
челябинская область
сим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883518361_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_db8500fe1c71fb26276603bde7cef7fb.jpg
Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК
Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК
2023-07-11T14:12
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), сим, видео
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сим
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области
СК показал видео с подозреваемым в убийстве 12-летней девочки в Челябинской области