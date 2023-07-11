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Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области

Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области - РИА Новости, 11.07.2023

Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области

СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки в Челябинской области. На кадрах можно увидеть, как подозреваемый дает показания, а... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:12

2023-07-11T14:12

2023-07-11T14:13

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

сим

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки в Челябинской области. На кадрах можно увидеть, как подозреваемый дает показания, а потом сотрудники полиции его уводят.Сегодня стало известно, что девочку, пропавшую два дня назад в городе Сим Челябинской области, нашли мертвой. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый — отец подруги убитой. Позднее выяснилось, что мужчина предложил подвезти девочку до дома бабушки, куда та направлялась. Сам он это отрицает, но по записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что ребенок находился в его автомобиле.

челябинская область

сим

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК 2023-07-11T14:12 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), сим, видео