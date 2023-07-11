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Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области - РИА Новости, 11.07.2023
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14:12 11.07.2023 (обновлено: 14:13 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883518674.html
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области - РИА Новости, 11.07.2023
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки в Челябинской области. На кадрах можно увидеть, как подозреваемый дает показания, а... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:12
2023-07-11T14:13
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
сим
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки в Челябинской области. На кадрах можно увидеть, как подозреваемый дает показания, а потом сотрудники полиции его уводят.Сегодня стало известно, что девочку, пропавшую два дня назад в городе Сим Челябинской области, нашли мертвой. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый — отец подруги убитой. Позднее выяснилось, что мужчина предложил подвезти девочку до дома бабушки, куда та направлялась. Сам он это отрицает, но по записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что ребенок находился в его автомобиле.
челябинская область
сим
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Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), сим, видео
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сим
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки в Челябинской области.

На кадрах можно увидеть, как подозреваемый дает показания, а потом сотрудники полиции его уводят.
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Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Челябинской области

СК показал видео с подозреваемым в убийстве 12-летней девочки в Челябинской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки в Челябинской области.

На кадрах можно увидеть, как подозреваемый дает показания, а потом сотрудники полиции его уводят.
Сегодня стало известно, что девочку, пропавшую два дня назад в городе Сим Челябинской области, нашли мертвой.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый — отец подруги убитой. Позднее выяснилось, что мужчина предложил подвезти девочку до дома бабушки, куда та направлялась. Сам он это отрицает, но по записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что ребенок находился в его автомобиле.
 
ПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Сим
 
 
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