https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883507058.html

Появились новые подробности убийства школьницы в Челябинской области

Появились новые подробности убийства школьницы в Челябинской области - РИА Новости, 11.07.2023

Появились новые подробности убийства школьницы в Челябинской области

Подозреваемый в убийстве девочки в челябинском городе Симе подвозил ее в одном автомобиле со своей дочерью, школьница направлялась к своей бабушке, сообщил РИА... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:23

2023-07-11T13:23

2023-07-11T14:14

происшествия

сим

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девочки в челябинском городе Симе подвозил ее в одном автомобиле со своей дочерью, школьница направлялась к своей бабушке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Разыскиваемая... 02.06.2012 года рождения могла стать жертвой преступления. В ходе опроса... (подруги убитой девочки – ред.) установлено, что ее отец созвонился со своей дочерью, подъехал к ним, посадил их к себе в автомобиль, привез их до дома... (подруги убитой девочки – ред.), высадил свою дочь и сообщил ей, что довезет... (девочку – ред.) до места жительства бабушки последней", – говорится в документе, предоставленном агентству источником. Отмечается, что эти данные мужчина отрицает, но "полученные записи с камер видеонаблюдения опровергают его доводы, так как установлен факт передвижения девочки в автомобиле подозреваемого". "То есть девочка и направлялась к бабушке, мужчина предложил ее подвезти", – уточнил в разговоре источник. Также оперативники нашли рюкзак погибшей девочки в районе садового некоммерческого товарищества в Симе. Проводятся первоначальные процессуальные и следственные действия, направленные на установления событий преступления, в том числе осмотр места жительства погибшей девочки, места жительства ее бабушки, по месту нахождения производственной площадки крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежащей подозреваемому мужчине, добавила собеседница агентства. Как сообщало региональное управление СК РФ, в понедельник в Симе задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. По информации следствия, вечером 9 июля мужчина нанес ножевые ранения школьнице, после чего спрятал тело в лесу. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней). Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый в убийстве школьницы – отец ее подруги. По данным поискового регионального отряда "ЛизаАлерт", убитой было 11 лет, она 9 июля "ушла в неизвестном направлении из дома", ее искали два дня. На данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, отметили в СУСК.

https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html

https://ria.ru/20230421/priznanie-1866898021.html

сим

челябинская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК 2023-07-11T13:23 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сим, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)