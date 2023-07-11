https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883462172.html
Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы под Челябинском
Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы под Челябинском - РИА Новости, 11.07.2023
Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы под Челябинском
Подозреваемый в убийстве школьницы в городе Сим Челябинской области – отец ее подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:28
2023-07-11T11:28
2023-07-11T14:16
происшествия
челябинская область
сим
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве школьницы в городе Сим Челябинской области – отец ее подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Это отец подружки убитой", – сказала собеседница агентства.Как сообщало региональное управление СК РФ, в Симе задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. По информации следствия, вечером 9 июля мужчина нанес ножевые ранения школьнице, после чего спрятал тело в лесу. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.По данным поискового регионального отряда "ЛизаАлерт", убитой было 11 лет, она 9 июля "ушла в неизвестном направлении из дома", ее искали два дня.
челябинская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883510166_0:186:1200:1086_1920x0_80_0_0_c0364a4c7d42117f29f7e38b2acab46d.jpg
Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК
Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК
2023-07-11T11:28
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, сим, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Челябинская область, Сим, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы под Челябинском
В убийстве 12-летней школьницы в челябинском городе Сим заподозрили отца ее подруги
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве школьницы в городе Сим Челябинской области – отец ее подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Это отец подружки убитой", – сказала собеседница агентства.
Как сообщало региональное управление СК РФ, в Симе задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. По информации следствия, вечером 9 июля мужчина нанес ножевые ранения школьнице, после чего спрятал тело в лесу. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
По данным поискового регионального отряда "ЛизаАлерт", убитой было 11 лет, она 9 июля "ушла в неизвестном направлении из дома", ее искали два дня.