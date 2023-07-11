https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883462172.html

Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы под Челябинском

Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы под Челябинском - РИА Новости, 11.07.2023

Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы под Челябинском

Подозреваемый в убийстве школьницы в городе Сим Челябинской области – отец ее подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:28

2023-07-11T11:28

2023-07-11T14:16

происшествия

челябинская область

сим

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве школьницы в городе Сим Челябинской области – отец ее подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Это отец подружки убитой", – сказала собеседница агентства.Как сообщало региональное управление СК РФ, в Симе задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. По информации следствия, вечером 9 июля мужчина нанес ножевые ранения школьнице, после чего спрятал тело в лесу. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.По данным поискового регионального отряда "ЛизаАлерт", убитой было 11 лет, она 9 июля "ушла в неизвестном направлении из дома", ее искали два дня.

челябинская область

сим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Челябинской области. Кадры СК 2023-07-11T11:28 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, сим, следственный комитет россии (ск рф), видео