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В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки - РИА Новости, 11.07.2023
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10:09 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883436156.html
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки - РИА Новости, 11.07.2023
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
В Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в городе Сим, говорится в сообщении регионального СУ СК. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:09
2023-07-11T10:09
происшествия
челябинская область
сим
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в городе Сим, говорится в сообщении регионального СУ СК."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)", — отмечает ведомство.Отмечается, что мужчина зарезал ребенка, после чего спрятал тело в лесном массиве.Школьница пропала 9 июля, когда возвращалась домой из парка. Ее искали полиция и волонтеры. Об обнаружении тела стало известно спустя два дня. По данным местных СМИ, ее нашли около дороги.
челябинская область
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происшествия, челябинская область, сим, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Сим, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

СУ СК по Челябинской области задержало подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в городе Сим, говорится в сообщении регионального СУ СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)", — отмечает ведомство.
Отмечается, что мужчина зарезал ребенка, после чего спрятал тело в лесном массиве.
Школьница пропала 9 июля, когда возвращалась домой из парка. Ее искали полиция и волонтеры. Об обнаружении тела стало известно спустя два дня. По данным местных СМИ, ее нашли около дороги.
 
ПроисшествияЧелябинская областьСимРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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