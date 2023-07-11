https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883435608.html
В Челябинской области нашли тело пропавшей девочки
В Челябинской области нашли тело пропавшей девочки - РИА Новости, 11.07.2023
В Челябинской области нашли тело пропавшей девочки
Девочку, пропавшую два дня назад в городе Сим Челябинской области, нашли мертвой, сообщает "74.ru". РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:46
2023-07-11T09:46
2023-07-11T14:43
происшествия
челябинская область
сим
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Девочку, пропавшую два дня назад в городе Сим Челябинской области, нашли мертвой, сообщает "74.ru"."По предварительным данным, на ее теле есть следы криминала", — пишет издание.Уточняется, что погибшую нашли рядом с дорогой, которая ведет к одной из ферм.Девочка 9 июля ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали полиция и волонтеры.В региональном управлении Следственного комитета заявили о задержании подозреваемого в убийстве ребенка. По данным следствия, убийство произошло вечером 9 июля. Подозреваемый нанес 12-летней девочке ножевые ранения, а затем спрятал тело в лесном массиве. Против него возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый — отец подруги убитой. Из опроса подруги выяснилось, что ее отец предложил подвезти девочку до дома бабушки, куда та направлялась. Сам мужчина это отрицает, но по записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что девочка находилась в его автомобиле. Кроме того, оперативники нашли рюкзак погибшей в районе садового товарищества.
https://ria.ru/20230709/telo-1883118121.html
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происшествия, челябинская область, сим
Происшествия, Челябинская область, Сим
В Челябинской области нашли тело пропавшей девочки
В городе Сим Челябинской области нашли тело пропавшей два дня назад 12-летней школьницы
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Девочку, пропавшую два дня назад в городе Сим Челябинской области, нашли мертвой, сообщает "74.ru
".
«
"По предварительным данным, на ее теле есть следы криминала", — пишет издание.
Уточняется, что погибшую нашли рядом с дорогой, которая ведет к одной из ферм.
Девочка 9 июля ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали полиция и волонтеры.
В региональном управлении Следственного комитета заявили о задержании подозреваемого в убийстве ребенка. По данным следствия, убийство произошло вечером 9 июля. Подозреваемый нанес 12-летней девочке ножевые ранения, а затем спрятал тело в лесном массиве. Против него возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый — отец подруги убитой. Из опроса подруги выяснилось, что ее отец предложил подвезти девочку до дома бабушки, куда та направлялась. Сам мужчина это отрицает, но по записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что девочка находилась в его автомобиле. Кроме того, оперативники нашли рюкзак погибшей в районе садового товарищества.
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