https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883498575.html

Песков: Россия намерена развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия

Песков: Россия намерена развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия - РИА Новости, 11.07.2023

Песков: Россия намерена развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сотрудничество РФ и Турции, напомнил, что разногласия есть, но есть и та часть отношений, которая... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:56

2023-07-11T12:56

2023-07-11T12:56

россия

турция

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сотрудничество РФ и Турции, напомнил, что разногласия есть, но есть и та часть отношений, которая соответствует интересам двух стран, и Москва намерена развивать диалог. "Поэтому, еще раз повторяю, при наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам, и там, где это выгодно им", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883252015.html

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Ольга Фомченкова

россия, турция, дмитрий песков, политика