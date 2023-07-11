https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883498575.html
Песков: Россия намерена развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия
Песков: Россия намерена развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия - РИА Новости, 11.07.2023
Песков: Россия намерена развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сотрудничество РФ и Турции, напомнил, что разногласия есть, но есть и та часть отношений, которая... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:56
2023-07-11T12:56
2023-07-11T12:56
россия
турция
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сотрудничество РФ и Турции, напомнил, что разногласия есть, но есть и та часть отношений, которая соответствует интересам двух стран, и Москва намерена развивать диалог. "Поэтому, еще раз повторяю, при наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам, и там, где это выгодно им", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883252015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, турция, дмитрий песков, политика
Россия, Турция, Дмитрий Песков, Политика
Песков: Россия намерена развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия
Песков: в отношениях с Турцией есть разногласия, Россия намерена развивать диалог
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сотрудничество РФ и Турции, напомнил, что разногласия есть, но есть и та часть отношений, которая соответствует интересам двух стран, и Москва намерена развивать диалог.
"Поэтому, еще раз повторяю, при наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам, и там, где это выгодно им", - сказал Песков журналистам.
В Кремле назвали главное отличие Турции от стран Запада