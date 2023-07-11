https://ria.ru/20230711/turisty-1883475533.html

Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы

Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы - РИА Новости, 11.07.2023

Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы

Туристическую группу с детьми, пропавшую во время сплава в Пермском крае, видели очевидцы в 30 километрах до конца маршрута, все живы и здоровы, сообщили РИА... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:08

2023-07-11T12:08

2023-07-11T12:19

туризм

происшествия

пермский край

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УФА, 11 июл - РИА Новости. Туристическую группу с детьми, пропавшую во время сплава в Пермском крае, видели очевидцы в 30 километрах до конца маршрута, все живы и здоровы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Спасатели и полицейские вторые сутки ищут 22 туристов, 11 из которых - дети. Незарегистрированная в МЧС туристическая группа с 4 июля сплавлялась по реке Усьва, а 9 июля должна была выйти в посёлке Усьва, но пропала."Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Все живы и здоровы. На реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно", - сказал собеседник агентства.В министерстве территориальной безопасности региона в свою очередь отметили, что туристов в понедельник видел егерь в районе Грузинского моста. По данным ведомства, в поиске туристов участвуют 18 спасателей.

пермский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край