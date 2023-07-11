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Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
12:08 11.07.2023 (обновлено: 12:19 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/turisty-1883475533.html
Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы
Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы - РИА Новости, 11.07.2023
Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы
Туристическую группу с детьми, пропавшую во время сплава в Пермском крае, видели очевидцы в 30 километрах до конца маршрута, все живы и здоровы, сообщили РИА... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:08
2023-07-11T12:19
туризм
происшествия
пермский край
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УФА, 11 июл - РИА Новости. Туристическую группу с детьми, пропавшую во время сплава в Пермском крае, видели очевидцы в 30 километрах до конца маршрута, все живы и здоровы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Спасатели и полицейские вторые сутки ищут 22 туристов, 11 из которых - дети. Незарегистрированная в МЧС туристическая группа с 4 июля сплавлялась по реке Усьва, а 9 июля должна была выйти в посёлке Усьва, но пропала."Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Все живы и здоровы. На реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно", - сказал собеседник агентства.В министерстве территориальной безопасности региона в свою очередь отметили, что туристов в понедельник видел егерь в районе Грузинского моста. По данным ведомства, в поиске туристов участвуют 18 спасателей.
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происшествия, пермский край
Туризм, Происшествия, Пермский край
Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы

Экстренные службы: пропавших туристов в Пермском крае видели очевидцы живыми и здоровыми

© Pixabay / Pixabay / Vyacheslav LozhkinУсьвинские столбы в Пермском крае
Усьвинские столбы в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Pixabay / Pixabay / Vyacheslav Lozhkin
Усьвинские столбы в Пермском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 11 июл - РИА Новости. Туристическую группу с детьми, пропавшую во время сплава в Пермском крае, видели очевидцы в 30 километрах до конца маршрута, все живы и здоровы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Спасатели и полицейские вторые сутки ищут 22 туристов, 11 из которых - дети. Незарегистрированная в МЧС туристическая группа с 4 июля сплавлялась по реке Усьва, а 9 июля должна была выйти в посёлке Усьва, но пропала.
«
"Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Все живы и здоровы. На реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно", - сказал собеседник агентства.
В министерстве территориальной безопасности региона в свою очередь отметили, что туристов в понедельник видел егерь в районе Грузинского моста. По данным ведомства, в поиске туристов участвуют 18 спасателей.
 
ТуризмПроисшествияПермский край
 
 
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