https://ria.ru/20230711/turgruppa-1883498269.html

Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой

Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой - РИА Новости, 11.07.2023

Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой

Туристов, пропавших в Пермском крае во время сплава по реке, нашли живыми и здоровыми, сообщается в Telegram-канале краевого Министерства территориальной... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:54

2023-07-11T12:54

2023-07-11T15:46

пермский край

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УФА, 11 июл — РИА Новости. Туристов, пропавших в Пермском крае во время сплава по реке, нашли живыми и здоровыми, сообщается в Telegram-канале краевого Министерства территориальной безопасности."Спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состоянию здоровья", — говорится в публикации.Группа из 22 туристов, половина из которых дети, с 4 июля сплавлялась по реке Усьве. Маршрут составлял 175 километров. Девятого июня они должны были прибыть в поселок Усьва, но там не появились, связи с ними не было. В поисках участвовали 18 спасателей, а также сотрудники полиции. На место вылетал вертолет санавиации Ми-8.

https://ria.ru/20230711/turisty-1883475533.html

пермский край

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пермский край