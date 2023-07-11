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Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой - РИА Новости, 11.07.2023
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12:54 11.07.2023 (обновлено: 15:46 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/turgruppa-1883498269.html
Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой
Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой - РИА Новости, 11.07.2023
Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой
Туристов, пропавших в Пермском крае во время сплава по реке, нашли живыми и здоровыми, сообщается в Telegram-канале краевого Министерства территориальной... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:54
2023-07-11T15:46
пермский край
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УФА, 11 июл — РИА Новости. Туристов, пропавших в Пермском крае во время сплава по реке, нашли живыми и здоровыми, сообщается в Telegram-канале краевого Министерства территориальной безопасности."Спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состоянию здоровья", — говорится в публикации.Группа из 22 туристов, половина из которых дети, с 4 июля сплавлялась по реке Усьве. Маршрут составлял 175 километров. Девятого июня они должны были прибыть в поселок Усьва, но там не появились, связи с ними не было. В поисках участвовали 18 спасателей, а также сотрудники полиции. На место вылетал вертолет санавиации Ми-8.
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пермский край
Пермский край
Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой

Министерство тербезопасности Пермского края заявило об обнаружении тургруппы из 22 человек

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Каму на закате в Перми
Вид на Каму на закате в Перми - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Каму на закате в Перми. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 11 июл — РИА Новости. Туристов, пропавших в Пермском крае во время сплава по реке, нашли живыми и здоровыми, сообщается в Telegram-канале краевого Министерства территориальной безопасности.
«
"Спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состоянию здоровья", — говорится в публикации.
Группа из 22 туристов, половина из которых дети, с 4 июля сплавлялась по реке Усьве. Маршрут составлял 175 километров. Девятого июня они должны были прибыть в поселок Усьва, но там не появились, связи с ними не было.
В поисках участвовали 18 спасателей, а также сотрудники полиции. На место вылетал вертолет санавиации Ми-8.
Усьвинские столбы в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Очевидцы сообщили, что туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы
Вчера, 12:08
 
Пермский край
 
 
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