https://ria.ru/20230711/turgruppa-1883498269.html
Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой
Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой - РИА Новости, 11.07.2023
Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой
Туристов, пропавших в Пермском крае во время сплава по реке, нашли живыми и здоровыми, сообщается в Telegram-канале краевого Министерства территориальной... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:54
2023-07-11T12:54
2023-07-11T15:46
пермский край
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УФА, 11 июл — РИА Новости. Туристов, пропавших в Пермском крае во время сплава по реке, нашли живыми и здоровыми, сообщается в Telegram-канале краевого Министерства территориальной безопасности."Спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состоянию здоровья", — говорится в публикации.Группа из 22 туристов, половина из которых дети, с 4 июля сплавлялась по реке Усьве. Маршрут составлял 175 километров. Девятого июня они должны были прибыть в поселок Усьва, но там не появились, связи с ними не было. В поисках участвовали 18 спасателей, а также сотрудники полиции. На место вылетал вертолет санавиации Ми-8.
https://ria.ru/20230711/turisty-1883475533.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край
Пропавшую в Пермском крае при сплаве тургруппу нашли живой
Министерство тербезопасности Пермского края заявило об обнаружении тургруппы из 22 человек