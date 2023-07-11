https://ria.ru/20230711/tuapse-1883568298.html

В Туапсинском районе Кубани прошел ливень с крупным градом

В Туапсинском районе Кубани прошел ливень с крупным градом - РИА Новости, 11.07.2023

В Туапсинском районе Кубани прошел ливень с крупным градом

Град прошел в Туапсинском районе Кубани, власти просят воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома, все службы района работают в режиме повышенной... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:03

2023-07-11T17:03

2023-07-11T17:03

туапсинский район

черное море

общество

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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Град прошел в Туапсинском районе Кубани, власти просят воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома, все службы района работают в режиме повышенной готовности. "В Туапсинском районе прошел ливень в сочетании с грозой и градом размером шесть миллиметров. Комплекс метеорологических явлений приравнивается к опасному явлению. Информации о разрушениях в результате непогоды не поступало", - сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ранее синоптики рассказали агентству о прохождении в Туапсинском районе серии смерчей в акватории Черного моря. По словам главы района Сергея Бойко, все службы работают в режиме повышенной готовности, организованы посты визуального наблюдения за уровнем воды в реках. Он также попросил жителей и туристов Туапсинского района воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома.

https://ria.ru/20230711/smerch-1883463793.html

туапсинский район

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

туапсинский район, черное море, общество