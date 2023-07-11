Поместные православные церкви мира поддержали УПЦ, заявил протоиерей
Протоиерей Якимчук: поместные православные церкви мира выступили в защиту канонической УПЦ
Распятие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры и канонической Украинской православной церкви вызывает огромную озабоченность в поместных православных церквах, многие иерархи выступают в защиту УПЦ, рассказал во вторник на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
"В самых разных церквах мы слышим голоса в поддержку канонической УПЦ и Киево-Печерской лавры. Совет епископов Полькой православной церкви (ППЦ) трижды принимал постановление о том, что она не признает ПЦУ в качестве легитимной организации и по-прежнему поддерживает УПЦ. Иерусалимский патриархат также не поддерживает ПЦУ. Болгарские священнослужители выступают в защиту гонимой УПЦ. Наиболее активны в этом направлении наши братья из Сербской православной церкви. Святейший митрополит Порфирий уделил много внимания этой теме", - сказал Якимчук.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.