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Поместные православные церкви мира поддержали УПЦ, заявил протоиерей - РИА Новости, 11.07.2023
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Религия
 
19:55 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/tserkov-1883616103.html
Поместные православные церкви мира поддержали УПЦ, заявил протоиерей
Поместные православные церкви мира поддержали УПЦ, заявил протоиерей - РИА Новости, 11.07.2023
Поместные православные церкви мира поддержали УПЦ, заявил протоиерей
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры и канонической Украинской православной церкви вызывает огромную озабоченность в поместных православных церквах, многие... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:55
2023-07-11T19:55
религия
украина
игорь якимчук
кипр
чехия
московский патриархат
сербская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры и канонической Украинской православной церкви вызывает огромную озабоченность в поместных православных церквах, многие иерархи выступают в защиту УПЦ, рассказал во вторник на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. "В самых разных церквах мы слышим голоса в поддержку канонической УПЦ и Киево-Печерской лавры. Совет епископов Полькой православной церкви (ППЦ) трижды принимал постановление о том, что она не признает ПЦУ в качестве легитимной организации и по-прежнему поддерживает УПЦ. Иерусалимский патриархат также не поддерживает ПЦУ. Болгарские священнослужители выступают в защиту гонимой УПЦ. Наиболее активны в этом направлении наши братья из Сербской православной церкви. Святейший митрополит Порфирий уделил много внимания этой теме", - сказал Якимчук. Он также отметил, что, несмотря на непростую политическую ситуацию, многие православные священнослужители Кипра, Чехии и других стран подали голоса в защиту канонической УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
https://ria.ru/20230711/lavra-1883540409.html
https://ria.ru/20230711/tserkov-1883587272.html
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украина, игорь якимчук, кипр, чехия, московский патриархат, сербская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Игорь Якимчук, Кипр, Чехия, Московский Патриархат, Сербская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Поместные православные церкви мира поддержали УПЦ, заявил протоиерей

Протоиерей Якимчук: поместные православные церкви мира выступили в защиту канонической УПЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры и канонической Украинской православной церкви вызывает огромную озабоченность в поместных православных церквах, многие иерархи выступают в защиту УПЦ, рассказал во вторник на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
"В самых разных церквах мы слышим голоса в поддержку канонической УПЦ и Киево-Печерской лавры. Совет епископов Полькой православной церкви (ППЦ) трижды принимал постановление о том, что она не признает ПЦУ в качестве легитимной организации и по-прежнему поддерживает УПЦ. Иерусалимский патриархат также не поддерживает ПЦУ. Болгарские священнослужители выступают в защиту гонимой УПЦ. Наиболее активны в этом направлении наши братья из Сербской православной церкви. Святейший митрополит Порфирий уделил много внимания этой теме", - сказал Якимчук.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату
Вчера, 15:36
Он также отметил, что, несмотря на непростую политическую ситуацию, многие православные священнослужители Кипра, Чехии и других стран подали голоса в защиту канонической УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Киев делает жизнь монахов канонической УПЦ невыносимой, заявили в РПЦ
Вчера, 18:03
 
РелигияУкраинаИгорь ЯкимчукКипрЧехияМосковский ПатриархатСербская православная церковьСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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