https://ria.ru/20230711/tsenzura-1883418063.html

CNN: ФБР и СБУ работали над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях

CNN: ФБР и СБУ работали над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 11.07.2023

CNN: ФБР и СБУ работали над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях

ФБР работало вместе с СБУ над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях, передает CNN со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T04:36

2023-07-11T04:36

2023-07-11T07:29

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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. ФБР работало вместе с СБУ над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях, передает CNN со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США."Доклад содержит обвинения в адрес ФБР в связи с ненадлежащей проверкой аккаунтов в соцсетях, которые одно из главных разведывательных ведомств Украины, СБУ, пометило как распространяющие российскую дезинформацию. Согласно докладу, некоторые из аккаунтов, которые ФБР передала Meta* на рассмотрение на самом деле содержали критику России", — сообщает телеканал. Советник судебного комитета заявил телеканалу, что комитет намерен использовать документ, чтобы заявить о неправомерном вмешательстве органов в свободу слова. Уточняется, что на этой неделе глава ФБР Кристофер Рэй должен выступить в конгрессе. По информации СМИ, доклад основан на информации из нескольких повесток, которые комитет направил Meta*, а также Alphabet, материнской компании Google и YouTube, в феврале в рамках расследования возможной причастности федерального правительства США к цензуре в соцсетях.Комитет утверждает в своем докладе, что СБУ отправляла ФБР списки аккаунтов, якобы "распространявших российскую дезинформацию", а американские органы передавала эти списки соцсетям. Согласно докладу, обе службы помечали в том числе настоящие аккаунты американцев, включая верифицированный аккаунт Госдепартамента, а также учетные записи, принадлежащие журналистам из США. Как отмечается, в электронных письмах, которые приводятся в докладе, ФБР не требует удаления контента, а просит соцсети просмотреть аккаунты и "принять меры, которые они сочтут нужными".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230629/pvo-1881176472.html

https://ria.ru/20230607/sotsseti-1876805908.html

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в мире, технологии, сша, украина, россия, фбр, служба безопасности украины