https://ria.ru/20230711/torgovlya-1883633081.html

Лавров рассказал о переговорах ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле

Лавров рассказал о переговорах ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле - РИА Новости, 11.07.2023

Лавров рассказал о переговорах ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле

Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией продвигаются успешно, РФ считает важной её либерализацию, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:52

2023-07-11T22:52

2023-07-11T22:52

россия

в мире

индонезия

джакарта

евразийский экономический союз

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией продвигаются успешно, РФ считает важной её либерализацию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Придаем большое значение либерализации условий взаимной торговли в формате ЕАЭС – Индонезия. Переговорный процесс по соглашению о свободной торговле продвигается успешно", – заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Глава МИД России также отметил приверженность Джакарты к выстраиванию отношений на основе равноправия, взаимного учета интересов, уважения принципа равной и неделимой безопасности. "Несмотря на нелегитимные антироссийские санкции Вашингтона и его сателлитов, российско-индонезийское сотрудничество продолжает развиваться в весьма конструктивном ключе", – заявил Лавров. Он отметил, что отношения России и Индонезии вышли на уровень стратегического партнерства, а политический диалог между странами отличается высокой интенсивностью. "Высоко ценим независимую внешнюю политику Джакарты, способствующую формированию более справедливого миропорядка, продвижению интересов государств Глобального Востока и Юга, воплощению в жизнь целей устойчивого развития, урегулированию различных конфликтов", – подчеркнул Лавров. Лавров также отметил конструктивное сотрудничество России с Индонезией в рамках ООН и на других международных площадках, в том числе и по вопросам продовольственной и энергетической безопасности.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

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индонезия

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россия, в мире, индонезия, джакарта, евразийский экономический союз, сергей лавров, оон