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Российский "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 11.07.2023 (обновлено: 07:23 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/terminator-1883419930.html
Российский "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ
Российский "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
Российский "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ
Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Южной группировки Вооруженных сил России ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:33
2023-07-11T07:23
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Южной группировки Вооруженных сил России ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир экипажа."Работали с 30-го калибра (автоматическая пушка. — Прим. ред.) из БМПТ "Терминатор". Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от противника. — Прим. ред.), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами. — Прим. ред.). Расход был 400 снарядов", — сказал собеседник агентства. По его словам, работа производилась ночью, так как в темноте при помощи тепловизорного оборудования легче обнаружить цели — живую силу, укрепления и технику противника. По легкобронированной и тяжелой технике экипаж наносит удары из противотанкового ракетного комплекса.Ранее Минобороны сообщило, что группировка "Юг" за сутки отразила несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20230711/artilleriya-1883419440.html
авдеевка
россия
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

Российский боец: "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков "Терминатор" в зоне проведения спецоперации
Боевая машина поддержки танков Терминатор в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боевая машина поддержки танков "Терминатор" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл РИА Новости. Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Южной группировки Вооруженных сил России ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир экипажа.
"Работали с 30-го калибра (автоматическая пушка. — Прим. ред.) из БМПТ "Терминатор". Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от противника. — Прим. ред.), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами. — Прим. ред.). Расход был 400 снарядов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, работа производилась ночью, так как в темноте при помощи тепловизорного оборудования легче обнаружить цели — живую силу, укрепления и технику противника. По легкобронированной и тяжелой технике экипаж наносит удары из противотанкового ракетного комплекса.
Ранее Минобороны сообщило, что группировка "Юг" за сутки отразила несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С . - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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