https://ria.ru/20230711/terminator-1883419930.html

Российский "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

Российский "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023

Российский "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Южной группировки Вооруженных сил России ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T05:33

2023-07-11T05:33

2023-07-11T07:23

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Южной группировки Вооруженных сил России ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир экипажа."Работали с 30-го калибра (автоматическая пушка. — Прим. ред.) из БМПТ "Терминатор". Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от противника. — Прим. ред.), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами. — Прим. ред.). Расход был 400 снарядов", — сказал собеседник агентства. По его словам, работа производилась ночью, так как в темноте при помощи тепловизорного оборудования легче обнаружить цели — живую силу, укрепления и технику противника. По легкобронированной и тяжелой технике экипаж наносит удары из противотанкового ракетного комплекса.Ранее Минобороны сообщило, что группировка "Юг" за сутки отразила несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20230711/artilleriya-1883419440.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность