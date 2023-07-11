https://ria.ru/20230711/terminal-1883429141.html

В Одесской области загорелся зерновой терминал

В Одесской области загорелся зерновой терминал - РИА Новости, 11.07.2023

В Одесской области загорелся зерновой терминал

Зерновой терминал загорелся в Одесской области на Украине из-за падения обломков дрона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:59

2023-07-11T08:59

2023-07-11T09:02

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Зерновой терминал загорелся в Одесской области на Украине из-за падения обломков дрона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Ночью была объявлена воздушная тревога в ряде регионов Украины, в том числе и в Одесской области. Местное издание "Думская" сообщало о нескольких взрывах в Одессе. "Попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано", - написал Кипер.

https://ria.ru/20230710/nikolaev-1883179644.html

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