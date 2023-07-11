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В Одесской области загорелся зерновой терминал - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:59 11.07.2023 (обновлено: 09:02 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/terminal-1883429141.html
В Одесской области загорелся зерновой терминал
В Одесской области загорелся зерновой терминал - РИА Новости, 11.07.2023
В Одесской области загорелся зерновой терминал
Зерновой терминал загорелся в Одесской области на Украине из-за падения обломков дрона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:59
2023-07-11T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
одесса
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Зерновой терминал загорелся в Одесской области на Украине из-за падения обломков дрона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Ночью была объявлена воздушная тревога в ряде регионов Украины, в том числе и в Одесской области. Местное издание "Думская" сообщало о нескольких взрывах в Одессе. "Попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано", - написал Кипер.
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одесская область
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в мире, одесская область, украина, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Одесса
В Одесской области загорелся зерновой терминал

Глава администрации Кипер сообщил о пожаре в зерновом терминале в Одесской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Зерновой терминал загорелся в Одесской области на Украине из-за падения обломков дрона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
Ночью была объявлена воздушная тревога в ряде регионов Украины, в том числе и в Одесской области. Местное издание "Думская" сообщало о нескольких взрывах в Одессе.
«
"Попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано", - написал Кипер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаОдесса
 
 
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