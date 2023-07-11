https://ria.ru/20230711/terminal-1883429141.html
В Одесской области загорелся зерновой терминал
В Одесской области загорелся зерновой терминал - РИА Новости, 11.07.2023
В Одесской области загорелся зерновой терминал
Зерновой терминал загорелся в Одесской области на Украине из-за падения обломков дрона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:59
2023-07-11T08:59
2023-07-11T09:02
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Зерновой терминал загорелся в Одесской области на Украине из-за падения обломков дрона, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Ночью была объявлена воздушная тревога в ряде регионов Украины, в том числе и в Одесской области. Местное издание "Думская" сообщало о нескольких взрывах в Одессе. "Попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано", - написал Кипер.
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в мире, одесская область, украина, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Одесса
В Одесской области загорелся зерновой терминал
Глава администрации Кипер сообщил о пожаре в зерновом терминале в Одесской области