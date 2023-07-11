https://ria.ru/20230711/tendentsii-1883512993.html
Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США
Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США - РИА Новости, 11.07.2023
Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США
Повышение уровня суверенитета и независимости РФ в банковском секторе произошло вовремя, учитывая негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:48
2023-07-11T13:48
2023-07-11T14:02
сша
втб
экономика
россия
владимир путин
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Повышение уровня суверенитета и независимости РФ в банковском секторе произошло вовремя, учитывая негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе США, заявил президент России Владимир Путин.Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с главой государства заявил, что российский банковский сектор чувствует себя надёжно."То, что Вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединённых Штатов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230526/banki-1874471340.html
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сша, втб, экономика, россия, владимир путин, андрей костин (банкир)
США, ВТБ, Экономика, Россия, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир)
Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США
Путин в беседе с Костиным отметил нарастающие негативные тенденции в банковской сфере США