Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 11.07.2023 (обновлено: 14:02 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/tendentsii-1883512993.html
Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США
Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США - РИА Новости, 11.07.2023
Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США
Повышение уровня суверенитета и независимости РФ в банковском секторе произошло вовремя, учитывая негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:48
2023-07-11T14:02
сша
втб
экономика
россия
владимир путин
андрей костин (банкир)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Повышение уровня суверенитета и независимости РФ в банковском секторе произошло вовремя, учитывая негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе США, заявил президент России Владимир Путин.Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с главой государства заявил, что российский банковский сектор чувствует себя надёжно."То, что Вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединённых Штатов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230526/banki-1874471340.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, втб, экономика, россия, владимир путин, андрей костин (банкир)
США, ВТБ, Экономика, Россия, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир)
Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США

Путин в беседе с Костиным отметил нарастающие негативные тенденции в банковской сфере США

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Повышение уровня суверенитета и независимости РФ в банковском секторе произошло вовремя, учитывая негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе США, заявил президент России Владимир Путин.
Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с главой государства заявил, что российский банковский сектор чувствует себя надёжно.
"То, что Вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединённых Штатов", - сказал Путин.
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В МВФ назвали крах американских банков прелюдией к серьезным проблемам
26 мая, 22:19
 
СШАВТБЭкономикаРоссияВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала