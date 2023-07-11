https://ria.ru/20230711/tendentsii-1883512993.html

Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США

Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США - РИА Новости, 11.07.2023

Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере в США

Повышение уровня суверенитета и независимости РФ в банковском секторе произошло вовремя, учитывая негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:48

2023-07-11T13:48

2023-07-11T14:02

сша

втб

экономика

россия

владимир путин

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Повышение уровня суверенитета и независимости РФ в банковском секторе произошло вовремя, учитывая негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе США, заявил президент России Владимир Путин.Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с главой государства заявил, что российский банковский сектор чувствует себя надёжно."То, что Вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединённых Штатов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230526/banki-1874471340.html

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сша, втб, экономика, россия, владимир путин, андрей костин (банкир)