https://ria.ru/20230711/tekhpasport-1883502126.html

Подготовить техпаспорт квартиры в Подмосковье теперь можно онлайн

Подготовить техпаспорт квартиры в Подмосковье теперь можно онлайн - РИА Новости, 11.07.2023

Подготовить техпаспорт квартиры в Подмосковье теперь можно онлайн

Заявление на подготовку технического паспорта помещения в Московской области теперь можно подать на региональном портале "Госуслуг", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:22

2023-07-11T13:22

2023-07-11T13:22

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Заявление на подготовку технического паспорта помещения в Московской области теперь можно подать на региональном портале "Госуслуг", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "В цифровой формат перешла еще одна услуга. Обратиться за ней стало проще, а подать заявление – удобнее. Понадобится доступ в интернет, подтвержденная учетная запись ЕСИА и всего два документа: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и документ, подтверждающий право на квартиру. Следить за ходом рассмотрения можно в режиме онлайн, а результат – технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник. Услуга "Подготовка технического паспорта помещения в многоквартирном доме" доступна на подмосковном портале "Госуслуг" в разделе "Дом ЖКХ" – "Документы". Подать электронное заявление могут физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели. Услуга предоставляется платно. В зависимости от адреса и площади объекта недвижимости определяется ее стоимость. По информации ведомства, техпаспорт помещения – это документ с подробной информацией о квартире и здании, в котором она находится. Данный документ содержит такие сведения, как: адрес дома, год постройки, количество этажей, планировка и площадь квартиры, материал стен, тип отопления и прочие общие технические характеристики. В случае, если в квартире сделана перепланировка или переустройство, то необходимо обновлять данные в техническом паспорте. Например, если изменился поэтажный план, сместились окна, дверной проем или перегородки, был перенос коммуникаций.

https://ria.ru/20230627/onlayn-1880748063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье, квартира, квартиры