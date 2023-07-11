https://ria.ru/20230711/tanki-1883418679.html

Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак

Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак - РИА Новости, 11.07.2023

Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак

Танковый взвод танкового полка российской группировки "Восток" под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T05:02

2023-07-11T05:02

2023-07-11T05:02

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Танковый взвод танкового полка российской группировки "Восток" под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. "За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства", - сказал Чехов. Он уточнил, что офицер руководил действиями бронегруппы по подавлению сил противника, укрывшихся в лесополосах. Кыдрасов лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов. "Благодаря самоотверженным действиям подчиненных и личному мужеству офицера были успешно выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск. Контрнаступление ВСУ было остановлено", - добавил Чехов. В целом, по словам, Чехова, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф