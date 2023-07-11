https://ria.ru/20230711/tanki-1883418679.html
Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак
Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак - РИА Новости, 11.07.2023
Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак
Танковый взвод танкового полка российской группировки "Восток" под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:02
2023-07-11T05:02
2023-07-11T05:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881756521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dad93e1b0f1ddb9953107e306a13c476.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Танковый взвод танкового полка российской группировки "Восток" под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. "За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства", - сказал Чехов. Он уточнил, что офицер руководил действиями бронегруппы по подавлению сил противника, укрывшихся в лесополосах. Кыдрасов лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов. "Благодаря самоотверженным действиям подчиненных и личному мужеству офицера были успешно выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск. Контрнаступление ВСУ было остановлено", - добавил Чехов. В целом, по словам, Чехова, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881756521_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9b514c2671d1f98a75d0def31c9be30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак
Минобороны: танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Танковый взвод танкового полка российской группировки "Восток" под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.
"За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства", - сказал Чехов.
Он уточнил, что офицер руководил действиями бронегруппы по подавлению сил противника, укрывшихся в лесополосах. Кыдрасов лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов.
"Благодаря самоотверженным действиям подчиненных и личному мужеству офицера были успешно выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск. Контрнаступление ВСУ
было остановлено", - добавил Чехов.
В целом, по словам, Чехова, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
Кадыров рассказал об успехах спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении