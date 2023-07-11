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Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/tanki-1883418679.html
Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак
Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак - РИА Новости, 11.07.2023
Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак
Танковый взвод танкового полка российской группировки "Восток" под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:02
2023-07-11T05:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Танковый взвод танкового полка российской группировки "Восток" под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. "За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства", - сказал Чехов. Он уточнил, что офицер руководил действиями бронегруппы по подавлению сил противника, укрывшихся в лесополосах. Кыдрасов лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов. "Благодаря самоотверженным действиям подчиненных и личному мужеству офицера были успешно выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск. Контрнаступление ВСУ было остановлено", - добавил Чехов. В целом, по словам, Чехова, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак

Минобороны: танковый взвод группировки "Восток" отразил пять украинских атак

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкТан на передовой в ЛНР
Тан на передовой в ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Тан на передовой в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Танковый взвод танкового полка российской группировки "Восток" под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.
"За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства", - сказал Чехов.
Он уточнил, что офицер руководил действиями бронегруппы по подавлению сил противника, укрывшихся в лесополосах. Кыдрасов лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов.
"Благодаря самоотверженным действиям подчиненных и личному мужеству офицера были успешно выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск. Контрнаступление ВСУ было остановлено", - добавил Чехов.
В целом, по словам, Чехова, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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