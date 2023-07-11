https://ria.ru/20230711/taktika-1883620845.html
Российский морпех рассказал, как украинские войска изменили тактику
Российский морпех рассказал, как украинские войска изменили тактику - РИА Новости, 11.07.2023
Российский морпех рассказал, как украинские войска изменили тактику
Украинские военные поменяли тактику наступления на запорожском направлении - теперь противник действует малыми группами, которые одна за другой доставляют на... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:39
2023-07-11T20:39
2023-07-11T21:08
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл – РИА Новости. Украинские военные поменяли тактику наступления на запорожском направлении - теперь противник действует малыми группами, которые одна за другой доставляют на передовую при помощи БМП, рассказал журналистам замкомандира соединения морской пехоты Черноморского флота с позывным "Боцман"."Тактика у них изменена: они теперь действуют малыми группами и БМП у них работает по принципу бронированного такси: подвозит отделение, высаживает, тут же уезжает, привозит и так далее (по кругу). Наши артиллеристы наблюдают за этим, затем эффектно выбивают "страйк" артналетом, после чего происходит подвозка очередных двадцати-тридцати смертников... Конвейер по отправке украинских нацистов к Бандере работает бесперебойно, снарядов у нас хватает", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что спустя сутки после отражение атаки противника с применением западной бронетехники российские бойцы награждены государственными наградами. "Вчера был отбит еще ряд атак. Наши военнослужащие показали пример мужества и героизма, и сегодня командование группировки награждает наиболее отличившихся... Выехало три "Леопарда" и семь "Брэдли", уехали своим ходом один "Леопард" и один "Брэдли", у остальных немножко не получилось… Из РПГ-7 со ста метров подбил наш военнослужащий, который будет сегодня награжден орденом Мужества. Пулеметчики хорошо работали: до 50 метров подпустили и положили отделение. По документам, которые изъяты у противника, (стало понятно, что) они "пускают на мясо" мобилизованных три недели назад", - сказал российский морпех.По его словам, появление бронетехники НАТО на запорожском направлении вызвало ажиотаж среди бойцов - многие хотят первыми подбить боевую машину западных образцов. "Как в 1943 году наши деды и прадеды уничтожали немецкие "Фердинанды" и "Пантеры", так мы сейчас уничтожаем "Леопарды". Против нас впервые вышла в массовом порядке техника производства (стран) НАТО, что создает некоторый ажиотаж между нашими военнослужащими. Все хотят первыми подбить немецкий танк, потому что хотят доказать, что достойны славы своих дедов — морских пехотинцев Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.Он также обратил внимание, что его подчиненные сохраняют позиции на запорожском направлении. "Мы стоим на своих позициях, которые заняли в самом начале... Идут бои в предполье, то есть это маневренные бои и иногда есть смысл на 500-700 метров отойти, чтобы противник, ворвавшись на заранее подготовленные мины-ловушки и пристрелянные артиллерийскими расчетами цели, понес большие потери. После этого противник сам отступает. Можно ли это назвать каким-то успехом и тем более - мощным "контрнаступом"? Я сомневаюсь. Это пиар-акция, не более. Ситуация стабильная, под контролем. Все попытки врага перейти в какое-то наступление отражается своевременно. Мы победим, победа будет за нами", - заключил "Боцман".
https://ria.ru/20230710/artilleristy-1883190620.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Энтони Блинкен, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Российский морпех рассказал, как украинские войска изменили тактику
Российский морпех "Боцман": ВСУ действуют малыми группами на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл – РИА Новости. Украинские военные поменяли тактику наступления на запорожском направлении - теперь противник действует малыми группами, которые одна за другой доставляют на передовую при помощи БМП, рассказал журналистам замкомандира соединения морской пехоты Черноморского флота с позывным "Боцман".
"Тактика у них изменена: они теперь действуют малыми группами и БМП у них работает по принципу бронированного такси: подвозит отделение, высаживает, тут же уезжает, привозит и так далее (по кругу). Наши артиллеристы наблюдают за этим, затем эффектно выбивают "страйк" артналетом, после чего происходит подвозка очередных двадцати-тридцати смертников... Конвейер по отправке украинских нацистов к Бандере работает бесперебойно, снарядов у нас хватает", - сказал собеседник агентства.
Источник: артиллеристы уничтожили более 30 украинских военных под Херсоном
Он отметил, что спустя сутки после отражение атаки противника с применением западной бронетехники российские бойцы награждены государственными наградами. "Вчера был отбит еще ряд атак. Наши военнослужащие показали пример мужества и героизма, и сегодня командование группировки награждает наиболее отличившихся... Выехало три "Леопарда" и семь "Брэдли", уехали своим ходом один "Леопард" и один "Брэдли", у остальных немножко не получилось… Из РПГ-7 со ста метров подбил наш военнослужащий, который будет сегодня награжден орденом Мужества. Пулеметчики хорошо работали: до 50 метров подпустили и положили отделение. По документам, которые изъяты у противника, (стало понятно, что) они "пускают на мясо" мобилизованных три недели назад", - сказал российский морпех.
По его словам, появление бронетехники НАТО
на запорожском направлении вызвало ажиотаж среди бойцов - многие хотят первыми подбить боевую машину западных образцов. "Как в 1943 году наши деды и прадеды уничтожали немецкие "Фердинанды" и "Пантеры", так мы сейчас уничтожаем "Леопарды". Против нас впервые вышла в массовом порядке техника производства (стран) НАТО, что создает некоторый ажиотаж между нашими военнослужащими. Все хотят первыми подбить немецкий танк, потому что хотят доказать, что достойны славы своих дедов — морских пехотинцев Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.
Он также обратил внимание, что его подчиненные сохраняют позиции на запорожском направлении. "Мы стоим на своих позициях, которые заняли в самом начале... Идут бои в предполье, то есть это маневренные бои и иногда есть смысл на 500-700 метров отойти, чтобы противник, ворвавшись на заранее подготовленные мины-ловушки и пристрелянные артиллерийскими расчетами цели, понес большие потери. После этого противник сам отступает. Можно ли это назвать каким-то успехом и тем более - мощным "контрнаступом"? Я сомневаюсь. Это пиар-акция, не более. Ситуация стабильная, под контролем. Все попытки врага перейти в какое-то наступление отражается своевременно. Мы победим, победа будет за нами", - заключил "Боцман".
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