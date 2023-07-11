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Премьер Таиланда объявил об уходе из политики - РИА Новости, 11.07.2023
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13:14 11.07.2023 (обновлено: 14:24 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/tailand-1883503822.html
Премьер Таиланда объявил об уходе из политики
Премьер Таиланда объявил об уходе из политики - РИА Новости, 11.07.2023
Премьер Таиланда объявил об уходе из политики
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил о своем уходе из политики и выходе из партии "Руам Тхаи Санг Чат" ("Объединенная партия тайской нации"). РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:14
2023-07-11T14:24
таиланд
прают чан-оча
в мире
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил о своем уходе из политики и выходе из партии "Руам Тхаи Санг Чат" ("Объединенная партия тайской нации").Заявление об этом таиландский премьер разместил во вторник на страницах в социальных сетях, принадлежащих партии."Объявляю, что начиная с этого момента я ухожу из политики, выходя из рядов партии "Руам Тхаи Санг Чат" и прошу лидера партии, руководство и членов партии продолжать неуклонно претворять в жизнь идеологию и программу партии, защищать институты таиландской нации, религии и монархии, и заботиться о народе Таиланда", - говорится в заявлении. Премьер также поблагодарил население Таиланда за поддержку его работы на посту главы правительства в течение 9 лет и обратился к народу страны с призывом в дальнейшем поддерживать партию "Руам Тхаи Санг Чат", идеология которой основана на традиционных ценностях тайской нации.Заявление премьер-министра, который является с момента проведения выборов 14 мая главой временного кабинета министров, сделано накануне выборов нового премьер-министра парламентским голосованием, которые состоятся 13 июля. Многие региональные обозреватели считали, что генерал Прают Чан-Оча, которого его партия выдвинула кандидатом в премьер-министры на новый срок, в четверг примет участие в выборах в качестве кандидата, так как его основной соперник, лидер оппозиционной в прошлом "Партии движения вперед" Пхитха Лимчаренрат, партия которого на выборах 14 мая набрала наибольшее количество депутатских мест в парламенте, по прогнозам не сможет набрать при совместном голосовании нижней палаты парламента и сената Таиланда достаточное количество голосов для формирования нового правительства, несмотря на контроль большинства в нижней палате.Генерал Прают Чан-Оча, бывший командующий сухопутными войсками Таиланда, занял пост премьер-министра страны сначала в военном правительстве после государственного переворота, совершенного под его руководством 22 мая 2014 года. В марте 2019 года на первых выборах после 5 лет военного правления, которые проходили по новой конституции и закону о выборах, разработанным и принятым в 2017-2018 годах под контролем военных властей, партия "Пхаланг Прачарат" ("Народная государственная сила"), созданная при поддержке военных и самого премьера, получила право формирования нового правительства, и избрала Чан-Оча, ушедшего перед этим из армии в отставку, своим кандидатом в премьер-министры. На совместном голосовании нижней (выборной) и верхней (назначенной военным правительством) палат парламента Чан-Оча получил большинство голосов и продолжил руководить кабинетом министров страны уже в качестве демократически избранного премьер-министра.Перед выборами 2023 года Чан-Оча вступил в партию "Руам Тхаи Санг Чат", созданную при его поддержке за несколько месяцев до выборов, и стал кандидатом в премьер-министры от этой партии. На выборах партия получила всего 36 депутатских мест из 500 в нижней палате парламента, в то время как бывшие оппозиционные "Партия движения вперед" и партия "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда") получили 151 и 141 депутатский мандат соответственно. Несмотря на это у партии "Руам Тхаи Санг Чат" сохранялся шанс на продвижение своего кандидата на пост премьер-министра, так как в голосовании по выборам нового премьера участвуют обе палаты парламента, и 250 назначенных военным правительством в 2019 году сенаторов, срок полномочий которых 5 лет, а не 4, как у депутатов нижней палаты, могли проголосовать за Чан-Оча, как они сделали это в 2019 году, тем самым обеспечив его победу при условии, что большинство депутатов нижней палаты, состоявших в правящей коалиции в 2019-2023 годах, а теперь входящих в парламентское меньшинство, также проголосовали бы за него.Примечательно, что перед выборами генерал Чан-Оча согласился на выдвижение его кандидатуры в премьер-министры, несмотря на то, что, если бы он был избран на этот пост, по конституции Таиланда он должен был бы в 2025 году уйти в отставку по истечении предельного срока на посту премьера, который составляет 8 лет. Несмотря на то, что Чан-Оча занимал этот пост с 2014 года, конституционный суд Таиланда постановил, что срок пребывания на посту премьера военного правительства не должен учитываться, и постановил исчислять срок его полномочий на посту премьера с момента принятия новой конституции Таиланда в 2017 году.Некоторые региональные обозреватели предрекали, что в случае провала кандидата в премьеры от "Партии движения вперед" на парламентском голосовании 13 июля и в последующие "запасные" даты 19 и 20 июля, Чан-Оча благодаря голосам сенаторов мог бы возглавить "правительство меньшинства", однако в этом случае страну ожидали бы массовые уличные протесты сторонников "Партии движения вперед", которые могли перерасти в столкновения с ее противниками и привести к кровопролитию.
https://ria.ru/20230514/tailand-1871715577.html
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таиланд, прают чан-оча, в мире
Таиланд, Прают Чан-Оча, В мире
Премьер Таиланда объявил об уходе из политики

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча объявил об уходе из политики

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча. Архивное фото
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил о своем уходе из политики и выходе из партии "Руам Тхаи Санг Чат" ("Объединенная партия тайской нации").
Заявление об этом таиландский премьер разместил во вторник на страницах в социальных сетях, принадлежащих партии.
"Объявляю, что начиная с этого момента я ухожу из политики, выходя из рядов партии "Руам Тхаи Санг Чат" и прошу лидера партии, руководство и членов партии продолжать неуклонно претворять в жизнь идеологию и программу партии, защищать институты таиландской нации, религии и монархии, и заботиться о народе Таиланда", - говорится в заявлении. Премьер также поблагодарил население Таиланда за поддержку его работы на посту главы правительства в течение 9 лет и обратился к народу страны с призывом в дальнейшем поддерживать партию "Руам Тхаи Санг Чат", идеология которой основана на традиционных ценностях тайской нации.
Заявление премьер-министра, который является с момента проведения выборов 14 мая главой временного кабинета министров, сделано накануне выборов нового премьер-министра парламентским голосованием, которые состоятся 13 июля. Многие региональные обозреватели считали, что генерал Прают Чан-Оча, которого его партия выдвинула кандидатом в премьер-министры на новый срок, в четверг примет участие в выборах в качестве кандидата, так как его основной соперник, лидер оппозиционной в прошлом "Партии движения вперед" Пхитха Лимчаренрат, партия которого на выборах 14 мая набрала наибольшее количество депутатских мест в парламенте, по прогнозам не сможет набрать при совместном голосовании нижней палаты парламента и сената Таиланда достаточное количество голосов для формирования нового правительства, несмотря на контроль большинства в нижней палате.
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Генерал Прают Чан-Оча, бывший командующий сухопутными войсками Таиланда, занял пост премьер-министра страны сначала в военном правительстве после государственного переворота, совершенного под его руководством 22 мая 2014 года. В марте 2019 года на первых выборах после 5 лет военного правления, которые проходили по новой конституции и закону о выборах, разработанным и принятым в 2017-2018 годах под контролем военных властей, партия "Пхаланг Прачарат" ("Народная государственная сила"), созданная при поддержке военных и самого премьера, получила право формирования нового правительства, и избрала Чан-Оча, ушедшего перед этим из армии в отставку, своим кандидатом в премьер-министры. На совместном голосовании нижней (выборной) и верхней (назначенной военным правительством) палат парламента Чан-Оча получил большинство голосов и продолжил руководить кабинетом министров страны уже в качестве демократически избранного премьер-министра.
Перед выборами 2023 года Чан-Оча вступил в партию "Руам Тхаи Санг Чат", созданную при его поддержке за несколько месяцев до выборов, и стал кандидатом в премьер-министры от этой партии. На выборах партия получила всего 36 депутатских мест из 500 в нижней палате парламента, в то время как бывшие оппозиционные "Партия движения вперед" и партия "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда") получили 151 и 141 депутатский мандат соответственно. Несмотря на это у партии "Руам Тхаи Санг Чат" сохранялся шанс на продвижение своего кандидата на пост премьер-министра, так как в голосовании по выборам нового премьера участвуют обе палаты парламента, и 250 назначенных военным правительством в 2019 году сенаторов, срок полномочий которых 5 лет, а не 4, как у депутатов нижней палаты, могли проголосовать за Чан-Оча, как они сделали это в 2019 году, тем самым обеспечив его победу при условии, что большинство депутатов нижней палаты, состоявших в правящей коалиции в 2019-2023 годах, а теперь входящих в парламентское меньшинство, также проголосовали бы за него.
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Примечательно, что перед выборами генерал Чан-Оча согласился на выдвижение его кандидатуры в премьер-министры, несмотря на то, что, если бы он был избран на этот пост, по конституции Таиланда он должен был бы в 2025 году уйти в отставку по истечении предельного срока на посту премьера, который составляет 8 лет. Несмотря на то, что Чан-Оча занимал этот пост с 2014 года, конституционный суд Таиланда постановил, что срок пребывания на посту премьера военного правительства не должен учитываться, и постановил исчислять срок его полномочий на посту премьера с момента принятия новой конституции Таиланда в 2017 году.
Некоторые региональные обозреватели предрекали, что в случае провала кандидата в премьеры от "Партии движения вперед" на парламентском голосовании 13 июля и в последующие "запасные" даты 19 и 20 июля, Чан-Оча благодаря голосам сенаторов мог бы возглавить "правительство меньшинства", однако в этом случае страну ожидали бы массовые уличные протесты сторонников "Партии движения вперед", которые могли перерасти в столкновения с ее противниками и привести к кровопролитию.
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