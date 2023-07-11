Рейтинг@Mail.ru
Украину превращают в свалку ядерного хлама - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 11.07.2023 (обновлено: 08:02 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/svalka-1883392542.html
Украину превращают в свалку ядерного хлама
Украину превращают в свалку ядерного хлама - РИА Новости, 11.07.2023
Украину превращают в свалку ядерного хлама
На фоне поездки Владимира Зеленского в Турцию на задний план оказался незаслуженно затерт его визит в Болгарию, где произошли события не менее интересные. Там... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:00
2023-07-11T08:02
специальная военная операция на украине
аналитика
киев
болгария
москва
владимир зеленский
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883386453_0:172:2112:1360_1920x0_80_0_0_12c1423becd3507e232419dff4dccdc6.jpg
На фоне поездки Владимира Зеленского в Турцию на задний план оказался незаслуженно затерт его визит в Болгарию, где произошли события не менее интересные. Там украинский президент четко обозначил желание купить у Софии оборудование, которое ранее планировалось под строительство АЭС "Белене", но жизненно важный для болгар проект так и не был запущен. Речь идет о двух реакторах ВВЭР-1000 российского производства, за которые Киев готов заплатить 600 миллионов долларов.Оставим за скобками тот факт, что Киев хочет купить именно российские решения, хотя еще в 2015 году торжественно поклялся никогда более не сотрудничать по этому направлению с Москвой. Именно тогда президент Порошенко подписал соответствующее распоряжение.Происходящее больше всего напоминает расхожее выражение "война в Крыму, все в дыму, ничего не видно", возникшее во время Крымской войны 1853-1856 годов. Изрядный исторический колорит сюда добавляет тот факт, что наша страна вновь противостоит коллективному Западу, который готов любой ценой не допустить усиления России в принципе. Попробуем разобраться, что же стоит за этой донельзя странной сделкой и, главное, к чему это может привести.Начнем с Болгарии.Эта замечательная страна совершенно незаслуженно забыта нашими СМИ, хотя в дисциплине "стрельба себе по ногам" болгары занимают твердое первое место, оставив далеко позади всех возможных конкурентов. В вихре событий последних двух лет уже как-то позабылось, что София абсолютно сознательно отказалась от трех совместных с Россией проектов, которые без всякого преувеличения могли бы кардинально изменить ее положение на европейской арене.Вначале Москва предлагала болгарам завести в страну нефтепровод "Дружба", сделав ответвление от южной венгерской трассы. При учете, что доля российских нефтепродуктов в болгарском энергобалансе на тот момент составляла 95 процентов, можно оценить привлекательность предложения.Затем велись переговоры по строительству газопровода "Южный поток", который позволил бы снизить зависимость от нефти и перевести энергетику на экологически чистый и дешевый газ.Но самым первым еще 2008 году прорабатывался проект строительства второй атомной электростанции "Белене", по условиям которого София рассчитывала получить два энергоблока, дополнительные две тысячи мегаватт генерации и стать самой зеленой страной ЕС. Тендер выиграл наш "Атомстройэкспорт", который предложил два реактора ВВЭР-1000 всего за четыре миллиарда евро.Во всех трех случаях София получала прямое указание из Вашингтона, послушно брала под козырек и просто разрывала действующие контракты, даже не удосужившись почитать соответствующий раздел соглашения. В результате ни "Дружба", ни "Южный поток" так и не были построены, вместо "Росатома" в проект в приказном порядке включили американский Westinghouse, а стоимость проекта АЭС "Белене" самую малость подросла. С четырех до почти восьми миллиардов евро. Вишенкой на торте стал иск "Атомстройэкспорта", поданный в парижский арбитраж, который в 2016 году обязал послушных болгар выплатить российской стороне 600 миллионов евро в рамках неустойки. Получив деньги, Москва в соответствии с соглашением передала болгарской стороне часть контрактного оборудования строго на указанную сумму.Здесь нужно добавить критически важную деталь, без которой дальнейшее повествование не имеет смысла.В 2023-м предприятия "Росатома" в рамках комплексных проектов, например, продают в Китай реакторы под ключ по цене чуть более одного миллиарда долларов за штуку. Соответственно, болгарам за 600 миллионов поставили условную треть необходимого оборудования. В качестве простейшей аналогии: вместо машины целиком покупатель получил два колеса, капот, поворотник и домкрат. То есть сейчас у Софии в распоряжении не цельное законченное решение, а лишь разрозненные части, которые свести воедино в виде работающего энергоблока может только "Росатом".С учетом того что сделку уже заочно благословили в Вашингтоне, болгары могут окончательно попрощаться с мечтой вернуться к показателям начала нулевых, когда на базе атома вырабатывалось до 45 процентов всего электричества (сейчас — 18 процентов). Как и со всеми прочими надеждами энергетического толка.Что касается украинской стороны, то тут все немного сложнее.Больше всего это похоже на некую компенсацию Болгарии за ее послушность, приведшую к критическим потерям. Поскольку своих денег у Киева нет вообще и покупка будет явно оплачена из очередного пакета западной финансовой помощи, такой вариант напрашивается первым. Все в плюсе — болгары не получили новую АЭС, но хотя бы вышли в ноль, Киев еще глубже заглотил крючок долговых обязательств, а США и ЕС еще крепче привязали их к себе.Также вся эта история предельно наглядно показывает, что Соединенные Штаты сейчас физически неспособны строить атомные электростанции, то есть все профильные проекты с американским участием в Болгарии, Польше и Чехии можно густо посыпать нафталином и сдавать на склад.Справедливости ради стоит отметить, что реакторы из Болгарии можно использовать на Хмельницкой АЭС, но только возможность эта исключительно теоретическая. В свое время Москва предлагала Киеву проект В-392Б, подразумевавший модернизацию двух имеющихся на ХАЭС энергоблоков и строительство еще двух, но в силу сугубо политических причин он так и остался на бумаге. Сегодня покупку пролежавшего восемь лет под открытым небом оборудования западные аналитики объясняют тем, что Westinghouse при поддержке французской EDF таки сможет превратить его в работающие энергоблоки. Косвенно это говорит, что пул западных кураторов Киева окончательно смирился с потерей Запорожской АЭС и, чтобы хоть как-то компенсировать ее потерю, готов рассматривать любые, даже самые маловероятные, прожекты. Хороши они тем, что, даже если ничего не получится, на этом можно распилить не один миллиард долларов. Возвращать которые будет новый друг и партнер Вашингтона.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882997497.html
https://ria.ru/20230627/bolgariya-1880757676.html
https://ria.ru/20230705/obse-1882394782.html
https://ria.ru/20230422/atom-1866957253.html
https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882941453.html
киев
болгария
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883386453_149:0:2041:1419_1920x0_80_0_0_bf7a5789f292716a7c1cbf13efc2977c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, киев, болгария, москва, владимир зеленский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, ввэр-1000, южный поток, нефтепровод "дружба"
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Киев, Болгария, Москва, Владимир Зеленский, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз, ВВЭР-1000, Южный поток, Нефтепровод "Дружба"

Украину превращают в свалку ядерного хлама

© iStock.com / Sergii ZyskоХмельницкая АЭС, Украина
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© iStock.com / Sergii Zyskо
Хмельницкая АЭС, Украина
Читать ria.ru в
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
На фоне поездки Владимира Зеленского в Турцию на задний план оказался незаслуженно затерт его визит в Болгарию, где произошли события не менее интересные. Там украинский президент четко обозначил желание купить у Софии оборудование, которое ранее планировалось под строительство АЭС "Белене", но жизненно важный для болгар проект так и не был запущен. Речь идет о двух реакторах ВВЭР-1000 российского производства, за которые Киев готов заплатить 600 миллионов долларов.
Оставим за скобками тот факт, что Киев хочет купить именно российские решения, хотя еще в 2015 году торжественно поклялся никогда более не сотрудничать по этому направлению с Москвой. Именно тогда президент Порошенко подписал соответствующее распоряжение.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы
8 июля, 17:50
Происходящее больше всего напоминает расхожее выражение "война в Крыму, все в дыму, ничего не видно", возникшее во время Крымской войны 1853-1856 годов. Изрядный исторический колорит сюда добавляет тот факт, что наша страна вновь противостоит коллективному Западу, который готов любой ценой не допустить усиления России в принципе. Попробуем разобраться, что же стоит за этой донельзя странной сделкой и, главное, к чему это может привести.
Начнем с Болгарии.
Эта замечательная страна совершенно незаслуженно забыта нашими СМИ, хотя в дисциплине "стрельба себе по ногам" болгары занимают твердое первое место, оставив далеко позади всех возможных конкурентов. В вихре событий последних двух лет уже как-то позабылось, что София абсолютно сознательно отказалась от трех совместных с Россией проектов, которые без всякого преувеличения могли бы кардинально изменить ее положение на европейской арене.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Минобороны Болгарии рассказало о пакете военной помощи Украине
27 июня, 17:31
Вначале Москва предлагала болгарам завести в страну нефтепровод "Дружба", сделав ответвление от южной венгерской трассы. При учете, что доля российских нефтепродуктов в болгарском энергобалансе на тот момент составляла 95 процентов, можно оценить привлекательность предложения.
Затем велись переговоры по строительству газопровода "Южный поток", который позволил бы снизить зависимость от нефти и перевести энергетику на экологически чистый и дешевый газ.
Но самым первым еще 2008 году прорабатывался проект строительства второй атомной электростанции "Белене", по условиям которого София рассчитывала получить два энергоблока, дополнительные две тысячи мегаватт генерации и стать самой зеленой страной ЕС. Тендер выиграл наш "Атомстройэкспорт", который предложил два реактора ВВЭР-1000 всего за четыре миллиарда евро.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Россия выразила протест против давления Запада на Болгарию на форуме ОБСЕ
5 июля, 15:38
Во всех трех случаях София получала прямое указание из Вашингтона, послушно брала под козырек и просто разрывала действующие контракты, даже не удосужившись почитать соответствующий раздел соглашения. В результате ни "Дружба", ни "Южный поток" так и не были построены, вместо "Росатома" в проект в приказном порядке включили американский Westinghouse, а стоимость проекта АЭС "Белене" самую малость подросла. С четырех до почти восьми миллиардов евро. Вишенкой на торте стал иск "Атомстройэкспорта", поданный в парижский арбитраж, который в 2016 году обязал послушных болгар выплатить российской стороне 600 миллионов евро в рамках неустойки. Получив деньги, Москва в соответствии с соглашением передала болгарской стороне часть контрактного оборудования строго на указанную сумму.
Здесь нужно добавить критически важную деталь, без которой дальнейшее повествование не имеет смысла.
В 2023-м предприятия "Росатома" в рамках комплексных проектов, например, продают в Китай реакторы под ключ по цене чуть более одного миллиарда долларов за штуку. Соответственно, болгарам за 600 миллионов поставили условную треть необходимого оборудования. В качестве простейшей аналогии: вместо машины целиком покупатель получил два колеса, капот, поворотник и домкрат. То есть сейчас у Софии в распоряжении не цельное законченное решение, а лишь разрозненные части, которые свести воедино в виде работающего энергоблока может только "Росатом".
Укороченный макет тепловыделяющей сборки реактора ВВЭР-1000 топливной компании Росатома ТВЭЛ - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Опасный контрафакт: антироссийский альянс создает атомную угрозу
22 апреля, 08:00
С учетом того что сделку уже заочно благословили в Вашингтоне, болгары могут окончательно попрощаться с мечтой вернуться к показателям начала нулевых, когда на базе атома вырабатывалось до 45 процентов всего электричества (сейчас — 18 процентов). Как и со всеми прочими надеждами энергетического толка.
Что касается украинской стороны, то тут все немного сложнее.
Больше всего это похоже на некую компенсацию Болгарии за ее послушность, приведшую к критическим потерям. Поскольку своих денег у Киева нет вообще и покупка будет явно оплачена из очередного пакета западной финансовой помощи, такой вариант напрашивается первым. Все в плюсе — болгары не получили новую АЭС, но хотя бы вышли в ноль, Киев еще глубже заглотил крючок долговых обязательств, а США и ЕС еще крепче привязали их к себе.
Также вся эта история предельно наглядно показывает, что Соединенные Штаты сейчас физически неспособны строить атомные электростанции, то есть все профильные проекты с американским участием в Болгарии, Польше и Чехии можно густо посыпать нафталином и сдавать на склад.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети
8 июля, 10:08
Справедливости ради стоит отметить, что реакторы из Болгарии можно использовать на Хмельницкой АЭС, но только возможность эта исключительно теоретическая. В свое время Москва предлагала Киеву проект В-392Б, подразумевавший модернизацию двух имеющихся на ХАЭС энергоблоков и строительство еще двух, но в силу сугубо политических причин он так и остался на бумаге. Сегодня покупку пролежавшего восемь лет под открытым небом оборудования западные аналитики объясняют тем, что Westinghouse при поддержке французской EDF таки сможет превратить его в работающие энергоблоки. Косвенно это говорит, что пул западных кураторов Киева окончательно смирился с потерей Запорожской АЭС и, чтобы хоть как-то компенсировать ее потерю, готов рассматривать любые, даже самые маловероятные, прожекты. Хороши они тем, что, даже если ничего не получится, на этом можно распилить не один миллиард долларов. Возвращать которые будет новый друг и партнер Вашингтона.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаКиевБолгарияМоскваВладимир ЗеленскийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЕвросоюзВВЭР-1000Южный потокНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала