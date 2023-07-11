https://ria.ru/20230711/sud-1883532680.html

Украинского морпеха будут судить за расстрелы машин с жителями в Мариуполе

Украинского морпеха будут судить за расстрелы машин с жителями в Мариуполе - РИА Новости, 11.07.2023

Украинского морпеха будут судить за расстрелы машин с жителями в Мариуполе

Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело украинского фельдшера-морпеха, обвиняемого в расстрелах автомобилей с мирными жителями в Мариуполе, сообщает... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:15

2023-07-11T15:15

2023-07-11T15:15

специальная военная операция на украине

происшествия

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело украинского фельдшера-морпеха, обвиняемого в расстрелах автомобилей с мирными жителями в Мариуполе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего фельдшера медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Матвиенко", - говорится в сообщении. По версии следствия, 28 марта 2022 года в Мариуполе Матвиенко с военнослужащими Андреем Егоровым и Назарием Морозовым получил приказ об устранении мирных жителей. Он расстрелял из автомата Калашникова легковой автомобиль, в котором находилась семья. Женщина скончалась на месте, мужчине, получившему тяжелое ранение, и сыну удалось спастись. Кроме того, полагает следствие, 31 марта Матвиенко совместно с военнослужащими Владиславом Овчаренко, Романом Макусей, Вадимом Семчуком с той же боевой позиции обстреляли колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, обозначающими гражданский транспорт. В результате четыре человека погибли на месте, двум мужчинам и женщине, получившей ранение, удалось скрыться из зоны обстрела. Матвиенко предъявлены обвинения по статьям "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти", "покушение на убийство", "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. В том же суде рассматриваются дела в отношении Егорова, Морозова, Овчаренко, Макуси и Семчука.

https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html

https://ria.ru/20230509/rasstrel-1870665359.html

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины