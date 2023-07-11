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Украинского морпеха будут судить за расстрелы машин с жителями в Мариуполе - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sud-1883532680.html
Украинского морпеха будут судить за расстрелы машин с жителями в Мариуполе
Украинского морпеха будут судить за расстрелы машин с жителями в Мариуполе - РИА Новости, 11.07.2023
Украинского морпеха будут судить за расстрелы машин с жителями в Мариуполе
Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело украинского фельдшера-морпеха, обвиняемого в расстрелах автомобилей с мирными жителями в Мариуполе, сообщает... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:15
2023-07-11T15:15
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело украинского фельдшера-морпеха, обвиняемого в расстрелах автомобилей с мирными жителями в Мариуполе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего фельдшера медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Матвиенко", - говорится в сообщении. По версии следствия, 28 марта 2022 года в Мариуполе Матвиенко с военнослужащими Андреем Егоровым и Назарием Морозовым получил приказ об устранении мирных жителей. Он расстрелял из автомата Калашникова легковой автомобиль, в котором находилась семья. Женщина скончалась на месте, мужчине, получившему тяжелое ранение, и сыну удалось спастись. Кроме того, полагает следствие, 31 марта Матвиенко совместно с военнослужащими Владиславом Овчаренко, Романом Макусей, Вадимом Семчуком с той же боевой позиции обстреляли колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, обозначающими гражданский транспорт. В результате четыре человека погибли на месте, двум мужчинам и женщине, получившей ранение, удалось скрыться из зоны обстрела. Матвиенко предъявлены обвинения по статьям "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти", "покушение на убийство", "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. В том же суде рассматриваются дела в отношении Егорова, Морозова, Овчаренко, Макуси и Семчука.
https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html
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происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинского морпеха будут судить за расстрелы машин с жителями в Мариуполе

Украинский морпех пойдет под суд за расстрелы машин с мирными жителями в Мариуполе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело украинского фельдшера-морпеха, обвиняемого в расстрелах автомобилей с мирными жителями в Мариуполе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего фельдшера медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Матвиенко", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 28 марта 2022 года в Мариуполе Матвиенко с военнослужащими Андреем Егоровым и Назарием Морозовым получил приказ об устранении мирных жителей. Он расстрелял из автомата Калашникова легковой автомобиль, в котором находилась семья. Женщина скончалась на месте, мужчине, получившему тяжелое ранение, и сыну удалось спастись.
Кроме того, полагает следствие, 31 марта Матвиенко совместно с военнослужащими Владиславом Овчаренко, Романом Макусей, Вадимом Семчуком с той же боевой позиции обстреляли колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, обозначающими гражданский транспорт. В результате четыре человека погибли на месте, двум мужчинам и женщине, получившей ранение, удалось скрыться из зоны обстрела.
Матвиенко предъявлены обвинения по статьям "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти", "покушение на убийство", "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
В том же суде рассматриваются дела в отношении Егорова, Морозова, Овчаренко, Макуси и Семчука.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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