https://ria.ru/20230711/su-25-1883445001.html
Источник: ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области
Источник: ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 11.07.2023
Источник: ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили два украинских штурмовика Су-25 с экипажами под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:39
2023-07-11T10:39
2023-07-11T10:39
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы рф
су-25
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украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 июл – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили два украинских штурмовика Су-25 с экипажами под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены два самолета Су-25, летчикам спастись не удалось", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе Антоновского моста под Херсоном российские артиллеристы уничтожили 10 украинских военных, еще 8 ранены. Также выведены из строя 2 единицы автомобильной техники, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
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Источник: ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области
Группировка войск "Днепр" уничтожила два украинских Су-25 с экипажами в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 июл – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили два украинских штурмовика Су-25 с экипажами под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены два самолета Су-25, летчикам спастись не удалось", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в районе Антоновского моста под Херсоном российские артиллеристы уничтожили 10 украинских военных, еще 8 ранены. Также выведены из строя 2 единицы автомобильной техники, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.
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