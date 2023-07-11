https://ria.ru/20230711/su-25-1883445001.html

Источник: ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области

Источник: ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 11.07.2023

Источник: ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили два украинских штурмовика Су-25 с экипажами под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:39

2023-07-11T10:39

2023-07-11T10:39

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

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су-25

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 июл – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили два украинских штурмовика Су-25 с экипажами под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены два самолета Су-25, летчикам спастись не удалось", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе Антоновского моста под Херсоном российские артиллеристы уничтожили 10 украинских военных, еще 8 ранены. Также выведены из строя 2 единицы автомобильной техники, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

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