https://ria.ru/20230711/stsenariy-1883388494.html

Американцы придумали для Европы ближневосточный сценарий

Американцы придумали для Европы ближневосточный сценарий - РИА Новости, 11.07.2023

Американцы придумали для Европы ближневосточный сценарий

Вместо приглашения в НАТО Украине предложат "израильскую модель" — нет, речь не идет об отправке в Киев топ-модели из Тель-Авива. США решили гарантировать... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:00

2023-07-11T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

израиль

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_205:550:2868:2048_1920x0_80_0_0_e1d65aa1f1d2401a8d7ad7fde1201895.jpg

Вместо приглашения в НАТО Украине предложат "израильскую модель" — нет, речь не идет об отправке в Киев топ-модели из Тель-Авива. США решили гарантировать безопасность Незалежной по примеру Страны обетованной — и об этом пойдет речь и на саммите НАТО в Вильнюсе, и на встречах Совета Украина — НАТО, и в ходе беседы Байдена с Зеленским. Принимать в НАТО воюющую страну, распространяя тем самым на нее гарантии безопасности и беря на себя обязательство воевать за нее с Россией, ни американцы, ни европейцы не хотят и не будут, но намерены обеспечить ее способность если не победить, то как минимум не проиграть. То есть биться с Россией как можно дольше — и для этого поставлять ей оружие и деньги, обеспечивать политическую поддержку.В Киеве, конечно, недовольны: Зеленский хочет приглашения в НАТО и конкретного плана по вступлению. Но выбирать не из чего — придется брать что дают. А что же дадут? И поможет ли это сохранить Украину в западной орбите — и даже подготовить ее к последующему вступлению в НАТО (а именно об этом говорят американцы, объясняя, почему нужна "израильская модель")?Что это, вообще, такое — гарантии безопасности по типу израильских? У США и Израиля нет союзнического договора, то есть Штаты юридически не обязаны воевать за Израиль в случае нападения на него какой-либо страны. Но при этом Вашингтон десятилетиями делает все для того, чтобы Израиль имел "качественное военное превосходство" над соседями и вероятными противниками: поставляют оружие, военные технологии, данные разведки, дают несколько миллиардов военной помощи в год (последние годы около четырех).Благодаря Штатам Израиль действительно имеет превосходство над арабскими государствами — и даже выиграл у них несколько войн. Но отсутствие официальных союзнических отношений между США и Израилем никого не вводит в заблуждение — и на Ближнем Востоке, и в мире все понимают, что еврейское государство находится под защитой Америки. При этом стратегически положение Израиля очень шаткое, практически бесперспективное — исламский мир никогда не откажется от отношения к нему как к оккупанту, к тому же еще и упорно не желающему дать свободу палестинцам даже на части их земель. И что станет с Израилем, если (точнее, когда) США не просто уйдут с Ближнего Востока, но и перестанут быть мировым гегемоном?Именно поэтому Израиль так нервничает по поводу иранской ядерной программы — потому что боится получить равного себе по силе соперника в регионе. В результате израильские политики уже два десятилетия науськивают Штаты напасть на исламскую республику. Так что для США Израиль очень сложный и беспокойный клиент — при всей особенности их отношений.И в чем здесь сходство с Украиной? Только в том, что проект "анти-Россия" пытаются создать на русских землях, как Израиль на арабских. Украина находится в военном конфликте с Россией — ядерной сверхдержавой, которая официально объявила, что не допустит атлантизации, то есть ухода своей бывшей западной окраины в НАТО, потому что видит в этом прямую угрозу своей безопасности. Но "израильская модель" ничем, по сути, не отличается от вступления в альянс: у Украины будет новейшее оружие и технологии для его производства, деньги на его приобретение, помощь данными разведки. Плюс к этому в Израиле есть американские базы и американское оружие (которое израильтяне могут в случае необходимости использовать) — все это тоже будет на Украине? А атомная бомба входит в набор по сборке "израильской модели"?На самом деле, все эти вопросы бессмысленны: американцы не смогут сделать из Украины второй Израиль. И самые честные из них — и при этом наиболее русофобски настроенные — это признают.Вот что пишет на сайте Atlantic Council Ян Бжезинский (сын Збигнева и бывший заместитель помощника министра обороны США): "Враги Израиля в исламском мире — это не великие государства. Они разрозненны и часто разделены. Некоторые из них бедны и страдают от значительных внутренних расколов. Их армии не отличаются высокой боеспособностью. Некоторые из них потерпели поражение от Израиля. Ни одно из них не вооружено ядерным оружием. Некоторые из них получают западную экономическую помощь и военную технику. Эти отношения позволяют Западу оказывать определенное (хоть и не всегда решающее) влияние на их действия…Киев противостоит более мощному противнику. Россия — это огромное унитарное государство, население которого более чем втрое превышает население Украины, а экономика в десять раз больше...Поддержка Украины при таких обстоятельствах будет в разы дороже той, которую США предоставили Израилю......Путин будет продолжать свои насильственные действия, особенно если он будет считать, что продолжение конфликта не позволит Киеву присоединиться к альянсу. Путин не должен получить бессрочное право вето на трансатлантическую безопасность". То есть ястребы вроде Бжезинского правильно понимают бесполезность и невозможность "израильской модели" для Украины. Что же они предлагают в качестве альтернативы? Естественно, самые безумные варианты: создание Киевом своей атомной бомбы или включение в НАТО части страны — альянс должен "распространить свои гарантии безопасности на территорию, которую Украина будет контролировать на момент вступления. Судьбу остатка украинской территории можно позже рассмотреть в будущем".Понятно, что на вариант "вступления по частям" Запад не пойдет из-за нежелания полноценной войны с Россией, уповая на то, что "израильская модель" поможет удержать Украину в атлантических руках. Но эта модель и невозможна, и не сработает — как и все остальные варианты расчленения и уничтожения исторической России.

https://ria.ru/20230709/podderzhka-1883154816.html

https://ria.ru/20230710/bezopasnost-1883376293.html

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883347768.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883378975.html

израиль

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, израиль, украина, сша, нато