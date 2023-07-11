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Вице-премьер Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС

Вице-премьер Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.07.2023

Вице-премьер Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Запорожскую АЭС, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T23:30

2023-07-11T23:30

2023-07-11T23:30

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Запорожскую АЭС, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего топлива. Вице-премьер написал, что посетил Энергодар. "На Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива, чаши брызгальных бассейнов, блочного щита управления и машзала блока №4", - написал Хуснуллин.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

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россия, марат хуснуллин, запорожская аэс, общество