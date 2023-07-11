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Вице-премьер Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.07.2023
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23:30 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/stantsiya-1883636912.html
Вице-премьер Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС
Вице-премьер Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.07.2023
Вице-премьер Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Запорожскую АЭС, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:30
2023-07-11T23:30
россия
марат хуснуллин
запорожская аэс
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Запорожскую АЭС, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего топлива. Вице-премьер написал, что посетил Энергодар. "На Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива, чаши брызгальных бассейнов, блочного щита управления и машзала блока №4", - написал Хуснуллин.
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россия, марат хуснуллин, запорожская аэс, общество
Россия, Марат Хуснуллин, Запорожская АЭС, Общество
Вице-премьер Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС

Хуснуллин на ЗАЭС ознакомился с работой площадки хранилища отработавшего топлива

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция в Энергодаре
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская атомная электростанция в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Запорожскую АЭС, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего топлива.
Вице-премьер написал, что посетил Энергодар.
"На Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива, чаши брызгальных бассейнов, блочного щита управления и машзала блока №4", - написал Хуснуллин.
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