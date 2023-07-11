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СМИ: конфликт на Украине укрепил позиции США в Европе - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ssha-1883491609.html
СМИ: конфликт на Украине укрепил позиции США в Европе
СМИ: конфликт на Украине укрепил позиции США в Европе - РИА Новости, 11.07.2023
СМИ: конфликт на Украине укрепил позиции США в Европе
Растущий на фоне украинского конфликта спрос на американскую военную технику усугубляет зависимость стран Европы от США, считает американское издание New York... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:42
2023-07-11T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
европа
сша
нато
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Растущий на фоне украинского конфликта спрос на американскую военную технику усугубляет зависимость стран Европы от США, считает американское издание New York Times. Как пишет издание, до февраля 2022 года на американских производителей приходилась приблизительно половина европейских военных расходов. "Растущий спрос усугубил эту тенденцию... (Европа - ред.) заключает дорогостоящие многолетние контракты. Может, Европа и военизируется вновь, однако США пожинают плоды", - говорится в статье. Менее 6% бюджета Пентагона приходится на НАТО и усиление безопасности в Европе, подчеркивает издание со ссылкой на аналитический материал Foreign Affairs. По мнению авторов статьи, альянс "за бесценок" обеспечивает влияние США в европейских странах, он втягивает Европу в зависимость от американской военной мощи, при этом частично лишая ее суверенитета в принятии решений. "Запретив дублирование существующего потенциала и подтолкнув союзников к принятию нишевых ролей, НАТО заблокировала появление любых полуавтономных европейских сил, способных к независимым действиям.... Альянс, как это ни парадоксально, по-видимому, ослабил способность союзников защищать себя", - пишет New York Times. По мнению авторов статьи, Европа также следует примеру НАТО на мировой арене. Так газета расценивает позицию Германии относительно Индо-Тихоокеанского региона: Берлин считает, что Европа несет ответственность за регион, и заявляет о значимости "порядка, основанного на правилах" в Южно-Китайском море.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
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в мире, европа, сша, нато, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, НАТО, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: конфликт на Украине укрепил позиции США в Европе

NYT: спрос на американскую технику из-за Украины усугубил зависимость Европы от США

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО в Словакии в октябре 2022
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Растущий на фоне украинского конфликта спрос на американскую военную технику усугубляет зависимость стран Европы от США, считает американское издание New York Times.
Как пишет издание, до февраля 2022 года на американских производителей приходилась приблизительно половина европейских военных расходов. "Растущий спрос усугубил эту тенденцию... (Европа - ред.) заключает дорогостоящие многолетние контракты. Может, Европа и военизируется вновь, однако США пожинают плоды", - говорится в статье.
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Менее 6% бюджета Пентагона приходится на НАТО и усиление безопасности в Европе, подчеркивает издание со ссылкой на аналитический материал Foreign Affairs. По мнению авторов статьи, альянс "за бесценок" обеспечивает влияние США в европейских странах, он втягивает Европу в зависимость от американской военной мощи, при этом частично лишая ее суверенитета в принятии решений.
"Запретив дублирование существующего потенциала и подтолкнув союзников к принятию нишевых ролей, НАТО заблокировала появление любых полуавтономных европейских сил, способных к независимым действиям.... Альянс, как это ни парадоксально, по-видимому, ослабил способность союзников защищать себя", - пишет New York Times.
По мнению авторов статьи, Европа также следует примеру НАТО на мировой арене. Так газета расценивает позицию Германии относительно Индо-Тихоокеанского региона: Берлин считает, что Европа несет ответственность за регион, и заявляет о значимости "порядка, основанного на правилах" в Южно-Китайском море.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаСШАНАТОУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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