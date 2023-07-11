https://ria.ru/20230711/ssha-1883491609.html

СМИ: конфликт на Украине укрепил позиции США в Европе

СМИ: конфликт на Украине укрепил позиции США в Европе - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: конфликт на Украине укрепил позиции США в Европе

Растущий на фоне украинского конфликта спрос на американскую военную технику усугубляет зависимость стран Европы от США, считает американское издание New York... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:42

2023-07-11T12:42

2023-07-11T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

европа

сша

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Растущий на фоне украинского конфликта спрос на американскую военную технику усугубляет зависимость стран Европы от США, считает американское издание New York Times. Как пишет издание, до февраля 2022 года на американских производителей приходилась приблизительно половина европейских военных расходов. "Растущий спрос усугубил эту тенденцию... (Европа - ред.) заключает дорогостоящие многолетние контракты. Может, Европа и военизируется вновь, однако США пожинают плоды", - говорится в статье. Менее 6% бюджета Пентагона приходится на НАТО и усиление безопасности в Европе, подчеркивает издание со ссылкой на аналитический материал Foreign Affairs. По мнению авторов статьи, альянс "за бесценок" обеспечивает влияние США в европейских странах, он втягивает Европу в зависимость от американской военной мощи, при этом частично лишая ее суверенитета в принятии решений. "Запретив дублирование существующего потенциала и подтолкнув союзников к принятию нишевых ролей, НАТО заблокировала появление любых полуавтономных европейских сил, способных к независимым действиям.... Альянс, как это ни парадоксально, по-видимому, ослабил способность союзников защищать себя", - пишет New York Times. По мнению авторов статьи, Европа также следует примеру НАТО на мировой арене. Так газета расценивает позицию Германии относительно Индо-Тихоокеанского региона: Берлин считает, что Европа несет ответственность за регион, и заявляет о значимости "порядка, основанного на правилах" в Южно-Китайском море.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

https://ria.ru/20230711/ssha-1883455540.html

европа

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, европа, сша, нато, украина, ситуация в днр и лнр