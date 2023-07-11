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Украина — только начало. Стала известна следующая цель США - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 11.07.2023 (обновлено: 11:54 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ssha-1883455540.html
Украина — только начало. Стала известна следующая цель США
Украина — только начало. Стала известна следующая цель США - РИА Новости, 11.07.2023
Украина — только начало. Стала известна следующая цель США
Военный конфликт на Украине стал подготовкой США к конфронтации с Китаем, пишет газета The New York Times. "Война также служит генеральной репетицией... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:14
2023-07-11T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
сша
нато
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Военный конфликт на Украине стал подготовкой США к конфронтации с Китаем, пишет газета The New York Times. "Война также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой нельзя так легко рассчитывать на европейскую поддержку", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Вашингтон уже начал ограничивать доступ Пекина к стратегическим технологиям и расширять свое военное производство. Авторы считают, что НАТО заставляет Европу действовать в отношениях с Китаем по своему примеру. Они приходят к выводу, что в результате конфликта на Украине американские корпорации получат выгоду от европейских заказов на вооружение, в то время как европейцы возьмут на себя расходы на послевоенное восстановление государства.
https://ria.ru/20230711/ssha-1883437299.html
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html
украина
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в мире, украина, китай, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, США, НАТО
Украина — только начало. Стала известна следующая цель США

NYT: конфликт на Украине стал генеральной репетицией США перед конфронтацией с Китаем

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Военный конфликт на Украине стал подготовкой США к конфронтации с Китаем, пишет газета The New York Times.

"Война также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой нельзя так легко рассчитывать на европейскую поддержку", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Вашингтон уже начал ограничивать доступ Пекина к стратегическим технологиям и расширять свое военное производство.

Авторы считают, что НАТО заставляет Европу действовать в отношениях с Китаем по своему примеру.

Они приходят к выводу, что в результате конфликта на Украине американские корпорации получат выгоду от европейских заказов на вооружение, в то время как европейцы возьмут на себя расходы на послевоенное восстановление государства.
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