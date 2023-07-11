https://ria.ru/20230711/ssha-1883455540.html

Украина — только начало. Стала известна следующая цель США

Украина — только начало. Стала известна следующая цель США - РИА Новости, 11.07.2023

Украина — только начало. Стала известна следующая цель США

Военный конфликт на Украине стал подготовкой США к конфронтации с Китаем, пишет газета The New York Times. "Война также служит генеральной репетицией... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:14

2023-07-11T11:14

2023-07-11T11:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Военный конфликт на Украине стал подготовкой США к конфронтации с Китаем, пишет газета The New York Times. "Война также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой нельзя так легко рассчитывать на европейскую поддержку", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Вашингтон уже начал ограничивать доступ Пекина к стратегическим технологиям и расширять свое военное производство. Авторы считают, что НАТО заставляет Европу действовать в отношениях с Китаем по своему примеру. Они приходят к выводу, что в результате конфликта на Украине американские корпорации получат выгоду от европейских заказов на вооружение, в то время как европейцы возьмут на себя расходы на послевоенное восстановление государства.

https://ria.ru/20230711/ssha-1883437299.html

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html

украина

китай

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в мире, украина, китай, сша, нато