Украина — только начало. Стала известна следующая цель США
NYT: конфликт на Украине стал генеральной репетицией США перед конфронтацией с Китаем
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Военный конфликт на Украине стал подготовкой США к конфронтации с Китаем, пишет газета The New York Times.
"Война также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой нельзя так легко рассчитывать на европейскую поддержку", — говорится в публикации.
"Война также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой нельзя так легко рассчитывать на европейскую поддержку", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Вашингтон уже начал ограничивать доступ Пекина к стратегическим технологиям и расширять свое военное производство.
Авторы считают, что НАТО заставляет Европу действовать в отношениях с Китаем по своему примеру.
Они приходят к выводу, что в результате конфликта на Украине американские корпорации получат выгоду от европейских заказов на вооружение, в то время как европейцы возьмут на себя расходы на послевоенное восстановление государства.
Авторы считают, что НАТО заставляет Европу действовать в отношениях с Китаем по своему примеру.
Они приходят к выводу, что в результате конфликта на Украине американские корпорации получат выгоду от европейских заказов на вооружение, в то время как европейцы возьмут на себя расходы на послевоенное восстановление государства.