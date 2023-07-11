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Байден сделал "показательный жест" перед началом саммита НАТО

Байден сделал "показательный жест" перед началом саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Байден сделал "показательный жест" перед началом саммита НАТО

Американский "самолет Судного дня" Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24. "Борт днем ранее... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:01

2023-07-11T10:01

2023-07-11T14:57

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вильнюс

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военно-морские силы сша

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американский "самолет Судного дня" Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24. "Борт днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингса в штате Мэриленд (там расположена военная база Эндрюс. — Прим. ред.) и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник", — уточнили администраторы ресурса.Самолет Boeing E-4B ВМС США представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве машины "Судного дня" — мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны. Он готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю.Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html

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в мире, литва, вильнюс, нато, военно-морские силы сша, мэриленд