Рейтинг@Mail.ru
Байден сделал "показательный жест" перед началом саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 11.07.2023 (обновлено: 14:57 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ssha-1883437299.html
Байден сделал "показательный жест" перед началом саммита НАТО
Байден сделал "показательный жест" перед началом саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Байден сделал "показательный жест" перед началом саммита НАТО
Американский "самолет Судного дня" Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24. "Борт днем ранее... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:01
2023-07-11T14:57
в мире
литва
вильнюс
нато
военно-морские силы сша
мэриленд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581147087_0:63:789:506_1920x0_80_0_0_b2d484dc1d2598dcc195df69c6fab506.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американский "самолет Судного дня" Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24. "Борт днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингса в штате Мэриленд (там расположена военная база Эндрюс. — Прим. ред.) и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник", — уточнили администраторы ресурса.Самолет Boeing E-4B ВМС США представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве машины "Судного дня" — мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны. Он готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю.Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html
литва
вильнюс
мэриленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581147087_0:0:705:528_1920x0_80_0_0_e99602a41e47992b25b821e5add0a27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, вильнюс, нато, военно-морские силы сша, мэриленд
В мире, Литва, Вильнюс, НАТО, Военно-морские силы США, Мэриленд
Байден сделал "показательный жест" перед началом саммита НАТО

Flightradar24: самолет Судного дня Boeing 747-E4B прилетел из США в Вильнюс к саммиту НАТО

CC0 / / Самолет E-4B
Самолет E-4B - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
CC0 / /
Самолет E-4B. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американский "самолет Судного дня" Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24.

"Борт днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингса в штате Мэриленд (там расположена военная база Эндрюс. — Прим. ред.) и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник", — уточнили администраторы ресурса.

Самолет Boeing E-4B ВМС США представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве машины "Судного дня" — мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны. Он готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО
Вчера, 09:12
 
В миреЛитваВильнюсНАТОВоенно-морские силы СШАМэриленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала