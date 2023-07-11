Байден сделал "показательный жест" перед началом саммита НАТО
Flightradar24: самолет Судного дня Boeing 747-E4B прилетел из США в Вильнюс к саммиту НАТО
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американский "самолет Судного дня" Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24.
"Борт днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингса в штате Мэриленд (там расположена военная база Эндрюс. — Прим. ред.) и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник", — уточнили администраторы ресурса.
Самолет Boeing E-4B ВМС США представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве машины "Судного дня" — мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны. Он готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю.
"Борт днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингса в штате Мэриленд (там расположена военная база Эндрюс. — Прим. ред.) и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник", — уточнили администраторы ресурса.
Самолет Boeing E-4B ВМС США представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве машины "Судного дня" — мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны. Он готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.