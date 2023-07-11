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Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости, 11.07.2023

Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления

Потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны России... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:07

2023-07-11T18:07

2023-07-11T19:31

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли "стратегическое" контрнаступление. С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", — сообщил он.Кроме того, российская армия уничтожила более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе: По словам главы Минобороны, киевское руководство так раскрутило и разогрело тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".

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Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления 2023-07-11T18:07 true PT10M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, вооруженные силы украины, безопасность