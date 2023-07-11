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Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления
Потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны России... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:07
2023-07-11T18:07
2023-07-11T19:31
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли "стратегическое" контрнаступление. С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", — сообщил он.Кроме того, российская армия уничтожила более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе: По словам главы Минобороны, киевское руководство так раскрутило и разогрело тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления
Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления
2023-07-11T18:07
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PT10M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления
Глава Минобороны Шойгу: Киев потерял более 26 тысяч военных с начала контрнаступления
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли "стратегическое" контрнаступление. С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", — сообщил он.
Кроме того, российская армия уничтожила более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе:
- 17 немецких танков Leopard;
- 12 американских БМП Bradley;
- пять французских колесных танков АМХ.
По словам главы Минобороны, киевское руководство так раскрутило и разогрело тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".