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Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 11.07.2023 (обновлено: 19:31 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883588727.html
Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления
Потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны России... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:07
2023-07-11T19:31
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли "стратегическое" контрнаступление. С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", — сообщил он.Кроме того, российская армия уничтожила более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе: По словам главы Минобороны, киевское руководство так раскрутило и разогрело тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".
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Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления
Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления
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украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления

Глава Минобороны Шойгу: Киев потерял более 26 тысяч военных с начала контрнаступления

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли "стратегическое" контрнаступление. С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", — сообщил он.
Кроме того, российская армия уничтожила более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе:
  • 17 немецких танков Leopard;
  • 12 американских БМП Bradley;
  • пять французских колесных танков АМХ.
По словам главы Минобороны, киевское руководство так раскрутило и разогрело тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".
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