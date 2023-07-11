https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883419302.html

Группировка "Восток" пресекла выдвижение двух украинских взводов

Группировка "Восток" пресекла выдвижение двух украинских взводов - РИА Новости, 11.07.2023

Группировка "Восток" пресекла выдвижение двух украинских взводов

Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали выдвижение двух украинских взводов на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T05:08

2023-07-11T05:08

2023-07-11T05:08

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали выдвижение двух украинских взводов на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" вскрыто и предотвращено выдвижение до взвода боевиков в направлении южнее Водяново. Группа уничтожена вместе с автомобильной техникой", - сказал Чехов. "Также пресечено выдвижение до взвода националистов в районе северо-западнее Старомайорского. Понеся потери, противник отступил", - добавил он. Начальник пресс-центра рассказал, что мотострелковые подразделения группировки ликвидировали группу пехоты украинских военных в районе Ровнополя. Кроме того, они сорвали атаку противника в районе Макаровки. В результате была уничтожена живая сила националистов. "Также в районе Макаровки вертолетами армейской авиации и огнем артиллерии уничтожены боевые бронированные машины и места скопления живой силы ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет в районе Пречистовки", - добавил Чехов.

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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность