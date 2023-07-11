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Группировка "Восток" пресекла выдвижение двух украинских взводов
Группировка "Восток" пресекла выдвижение двух украинских взводов - РИА Новости, 11.07.2023
Группировка "Восток" пресекла выдвижение двух украинских взводов
Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали выдвижение двух украинских взводов на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:08
2023-07-11T05:08
2023-07-11T05:08
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали выдвижение двух украинских взводов на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" вскрыто и предотвращено выдвижение до взвода боевиков в направлении южнее Водяново. Группа уничтожена вместе с автомобильной техникой", - сказал Чехов. "Также пресечено выдвижение до взвода националистов в районе северо-западнее Старомайорского. Понеся потери, противник отступил", - добавил он. Начальник пресс-центра рассказал, что мотострелковые подразделения группировки ликвидировали группу пехоты украинских военных в районе Ровнополя. Кроме того, они сорвали атаку противника в районе Макаровки. В результате была уничтожена живая сила националистов. "Также в районе Макаровки вертолетами армейской авиации и огнем артиллерии уничтожены боевые бронированные машины и места скопления живой силы ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет в районе Пречистовки", - добавил Чехов.
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883419019.html
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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" пресекла выдвижение двух украинских взводов
Минобороны: группировка "Восток" пресекла выдвижение двух украинских взводов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали выдвижение двух украинских взводов на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.
"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" вскрыто и предотвращено выдвижение до взвода боевиков в направлении южнее Водяново. Группа уничтожена вместе с автомобильной техникой", - сказал Чехов.
"Также пресечено выдвижение до взвода националистов в районе северо-западнее Старомайорского. Понеся потери, противник отступил", - добавил он.
Начальник пресс-центра рассказал, что мотострелковые подразделения группировки ликвидировали группу пехоты украинских военных в районе Ровнополя. Кроме того, они сорвали атаку противника в районе Макаровки. В результате была уничтожена живая сила националистов.
"Также в районе Макаровки вертолетами армейской авиации и огнем артиллерии уничтожены боевые бронированные машины и места скопления живой силы ВСУ
. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет в районе Пречистовки", - добавил Чехов.
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