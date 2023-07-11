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Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
Военнослужащие российской группировки "Восток" уничтожили несколько групп противника, пытающегося наступать на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:06
2023-07-11T05:06
2023-07-11T05:51
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" уничтожили несколько групп противника, пытающегося наступать на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации. Националисты несут потери в живой силе и технике", — сказал Чехов. По его словам, также средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного. Ее уничтожили при помощи ударного беспилотника. Кроме того, мотострелковые подразделения группировки вскрыли и ликвидировали группу боевиков в районе Новодаровки. А расчет ЗРК "Оса" сбил дрон "Валькирия", заключил Чехов.
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Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении