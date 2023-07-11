https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883419019.html

Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.07.2023

Российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении

Военнослужащие российской группировки "Восток" уничтожили несколько групп противника, пытающегося наступать на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T05:06

2023-07-11T05:06

2023-07-11T05:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" уничтожили несколько групп противника, пытающегося наступать на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации. Националисты несут потери в живой силе и технике", — сказал Чехов. По его словам, также средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного. Ее уничтожили при помощи ударного беспилотника. Кроме того, мотострелковые подразделения группировки вскрыли и ликвидировали группу боевиков в районе Новодаровки. А расчет ЗРК "Оса" сбил дрон "Валькирия", заключил Чехов.

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, россия