https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883416656.html

В Николаеве заявили об уничтожении склада ВСУ с дальнобойными ракетами

В Николаеве заявили об уничтожении склада ВСУ с дальнобойными ракетами - РИА Новости, 11.07.2023

В Николаеве заявили об уничтожении склада ВСУ с дальнобойными ракетами

Российский удар привел к уничтожению в Николаеве склада ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства, используемыми на самолетах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T03:34

2023-07-11T03:34

2023-07-11T05:55

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

россия

краматорск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Российский удар привел к уничтожению в Николаеве склада ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства, используемыми на самолетах, заявил РИА Новости координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев. "По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП. По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части", — уточнил подпольщик.На видео, предоставленном Лебедевым, видна яркая вспышка в 0.58 местного времени 10 июля. По его данным, камера, зафиксировавшая ее, находится примерно в десяти километрах от уничтоженного склада.Подпольщик напомнил, что глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал утром в понедельник об "ударе по объекту инфраструктуры, вероятно, ракетой "Искандер-М" около 1.00 мск". По словам Лебедева, власти не успели вовремя включить тревогу при прилете по военному складу, а сейчас через СМИ просят жителей срочно сдать кровь, при этом утверждая, что пострадавших и погибших нет.В понедельник Минобороны сообщало об уничтожении в районах городов Николаев и Краматорск складов боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html

николаев (украина)

россия

краматорск

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николаев (украина), россия, краматорск, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность