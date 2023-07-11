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Мэр Сочи рассказал, когда заработают закрытые из-за ливней пляжи
Мэр Сочи рассказал, когда заработают закрытые из-за ливней пляжи - РИА Новости, 11.07.2023
Мэр Сочи рассказал, когда заработают закрытые из-за ливней пляжи
Ранее закрытые из-за ливней пляжи в Сочи будут открываться постепенно, как только прекратится шторм в море, сообщил мэр Алексей Копайгородский. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:44
2023-07-11T10:44
2023-07-11T10:44
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Ранее закрытые из-за ливней пляжи в Сочи будут открываться постепенно, как только прекратится шторм в море, сообщил мэр Алексей Копайгородский. Ранее градоначальник дал поручение закрыть все пляжи Сочи из-за шторма в море, вызванного ливнями. "Солнечная погода позволяет пользователям приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны все еще есть, пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится", – написал Копайгородский в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что Сочи возвращается к прежнему режиму жизни. "Работают все основные объекты туристического показа, однако самостоятельный отдых у рек все еще может быть опасен, лучше от него пока отказаться", – добавил Копайгородский. По данным корреспондента РИА Новости, сейчас в Центральном районе Сочи погода восстанавливается, осадки прекратились, местами появляется солнце. Накануне в Хостинском и Адлерском районах Сочи прошли ливни. В результате дождей была повреждена инфраструктура в Хосте, в поселке Мирном, расположенном в границах федеральный территории Сириус, были подтоплены почти 200 придомовых территорий, после стихии оттуда эвакуировали более 420 человек. В пунктах расселили 364 человека, 108 из которых – дети, всех обеспечили горячим трехразовым питанием. В границах Мирного и в Хостинском районе мэром Сочи объявлен режим ЧС муниципального характера.
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новости - туризм, сочи, алексей копайгородский, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Алексей Копайгородский, Туризм
Мэр Сочи рассказал, когда заработают закрытые из-за ливней пляжи
Мэр Сочи: закрытые из-за ливней пляжи будут открываться постепенно, когда море успокоится
СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Ранее закрытые из-за ливней пляжи в Сочи будут открываться постепенно, как только прекратится шторм в море, сообщил мэр Алексей Копайгородский.
Ранее градоначальник дал поручение закрыть все пляжи Сочи из-за шторма в море, вызванного ливнями.
"Солнечная погода позволяет пользователям приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны все еще есть, пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится", – написал
Копайгородский в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что Сочи возвращается к прежнему режиму жизни. "Работают все основные объекты туристического показа, однако самостоятельный отдых у рек все еще может быть опасен, лучше от него пока отказаться", – добавил Копайгородский.
По данным корреспондента РИА Новости, сейчас в Центральном районе Сочи погода восстанавливается, осадки прекратились, местами появляется солнце.
Накануне в Хостинском и Адлерском районах Сочи прошли ливни. В результате дождей была повреждена инфраструктура в Хосте
, в поселке Мирном
, расположенном в границах федеральный территории Сириус, были подтоплены почти 200 придомовых территорий, после стихии оттуда эвакуировали более 420 человек. В пунктах расселили 364 человека, 108 из которых – дети, всех обеспечили горячим трехразовым питанием. В границах Мирного и в Хостинском районе мэром Сочи объявлен режим ЧС муниципального характера.
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