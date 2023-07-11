https://ria.ru/20230711/smerch-1883463793.html

В Туапсинском районе сообщили о серии смерчей над морем

В Туапсинском районе сообщили о серии смерчей над морем - РИА Новости, 11.07.2023

В Туапсинском районе сообщили о серии смерчей над морем

Смерчи наблюдаются над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, повреждений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:30

2023-07-11T11:30

2023-07-11T12:14

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туапсинский район

краснодарский край

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новости - туризм

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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Смерчи наблюдаются над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, повреждений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Во вторник очевидцы выложили в сеть кадры, где видно, как над морем в Туапсинском районе проходят сразу три смерча. "Сейчас наблюдается серия смерчей, двигается в южном направлении, пока еще не распались", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что смерчи проходят в акватории Черного моря и не выходят на сушу, поэтому разрушений не зафиксировано. Как уточнили РИА Новости в ситуационном центре по Туапсинскому району, жалоб от жителей не поступало, реки в результате непогоды не поднимались. Синоптики прогнозируют ливни и усиление ветра на территории Кубани, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено 7 июля.

https://ria.ru/20230709/osadki-1883160120.html

туапсинский район

краснодарский край

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, туапсинский район, краснодарский край, черное море, новости - туризм