https://ria.ru/20230711/smerch-1883463793.html
В Туапсинском районе сообщили о серии смерчей над морем
В Туапсинском районе сообщили о серии смерчей над морем - РИА Новости, 11.07.2023
В Туапсинском районе сообщили о серии смерчей над морем
Смерчи наблюдаются над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, повреждений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:30
2023-07-11T11:30
2023-07-11T12:14
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Смерчи наблюдаются над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, повреждений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Во вторник очевидцы выложили в сеть кадры, где видно, как над морем в Туапсинском районе проходят сразу три смерча. "Сейчас наблюдается серия смерчей, двигается в южном направлении, пока еще не распались", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что смерчи проходят в акватории Черного моря и не выходят на сушу, поэтому разрушений не зафиксировано. Как уточнили РИА Новости в ситуационном центре по Туапсинскому району, жалоб от жителей не поступало, реки в результате непогоды не поднимались. Синоптики прогнозируют ливни и усиление ветра на территории Кубани, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено 7 июля.
https://ria.ru/20230709/osadki-1883160120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, туапсинский район, краснодарский край, черное море, новости - туризм
Общество, Туапсинский район, Краснодарский край, Черное море, Туризм, Новости - Туризм
В Туапсинском районе сообщили о серии смерчей над морем
Очевидцы поделились в Сети видео, на котором три смерча проходят над морем в районе Туапсе
КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Смерчи наблюдаются над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, повреждений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
Во вторник очевидцы выложили в сеть кадры, где видно, как над морем в Туапсинском районе проходят сразу три смерча.
"Сейчас наблюдается серия смерчей, двигается в южном направлении, пока еще не распались", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что смерчи проходят в акватории Черного моря
и не выходят на сушу, поэтому разрушений не зафиксировано.
Как уточнили РИА Новости в ситуационном центре по Туапсинскому району, жалоб от жителей не поступало, реки в результате непогоды не поднимались.
Синоптики прогнозируют ливни и усиление ветра на территории Кубани, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено 7 июля.
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