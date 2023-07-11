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Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 11.07.2023
Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР
Военнослужащие "Южной" группировки войск РФ при помощи беспилотника с боеприпасом уничтожили на линии соприкосновения под Авдеевкой в ДНР украинский склад... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:14
2023-07-11T10:14
2023-07-11T10:14
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авдеевка
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск РФ при помощи беспилотника с боеприпасом уничтожили на линии соприкосновения под Авдеевкой в ДНР украинский склад боеприпасов и предоставили РИА Новости видеокадры, подтверждающие поражение цели. "Под Авдеевкой регулярно проводим вылеты дронов с подвесными боеприпасами. В один из вылетов был точно уничтожен склад боеприпасов противника, мощность и масштабность взрыва это подтверждают", - рассказал агентству разведчик-доброволец с позывным "Ганс". Он пояснил, что дополнительное оснащение хвостовыми оперениями гранат "ВОГ-17" сильно увеличивает эффективность и точность данного боеприпаса. На кадрах виден момент сброса гранаты с беспилотника, зависшего над укрепленными позициями ВСУ, а затем - мощный взрыв, свидетельствующий о детонации находящихся на складе боеприпасов. Накануне Минобороны РФ сообщало, что в Авдеевке российские войска поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883175951.html
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Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР
Бойцы группировки "ЮГ" уничтожили при помощи дрона склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой