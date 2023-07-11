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Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sklad-1883439203.html
Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 11.07.2023
Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР
Военнослужащие "Южной" группировки войск РФ при помощи беспилотника с боеприпасом уничтожили на линии соприкосновения под Авдеевкой в ДНР украинский склад... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:14
2023-07-11T10:14
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск РФ при помощи беспилотника с боеприпасом уничтожили на линии соприкосновения под Авдеевкой в ДНР украинский склад боеприпасов и предоставили РИА Новости видеокадры, подтверждающие поражение цели. "Под Авдеевкой регулярно проводим вылеты дронов с подвесными боеприпасами. В один из вылетов был точно уничтожен склад боеприпасов противника, мощность и масштабность взрыва это подтверждают", - рассказал агентству разведчик-доброволец с позывным "Ганс". Он пояснил, что дополнительное оснащение хвостовыми оперениями гранат "ВОГ-17" сильно увеличивает эффективность и точность данного боеприпаса. На кадрах виден момент сброса гранаты с беспилотника, зависшего над укрепленными позициями ВСУ, а затем - мощный взрыв, свидетельствующий о детонации находящихся на складе боеприпасов. Накануне Минобороны РФ сообщало, что в Авдеевке российские войска поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883175951.html
авдеевка
россия
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Бойцы группировки "ЮГ" уничтожили при помощи дрона склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск РФ при помощи беспилотника с боеприпасом уничтожили на линии соприкосновения под Авдеевкой в ДНР украинский склад боеприпасов и предоставили РИА Новости видеокадры, подтверждающие поражение цели.
«
"Под Авдеевкой регулярно проводим вылеты дронов с подвесными боеприпасами. В один из вылетов был точно уничтожен склад боеприпасов противника, мощность и масштабность взрыва это подтверждают", - рассказал агентству разведчик-доброволец с позывным "Ганс".
Он пояснил, что дополнительное оснащение хвостовыми оперениями гранат "ВОГ-17" сильно увеличивает эффективность и точность данного боеприпаса. На кадрах виден момент сброса гранаты с беспилотника, зависшего над укрепленными позициями ВСУ, а затем - мощный взрыв, свидетельствующий о детонации находящихся на складе боеприпасов.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что в Авдеевке российские войска поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады.
Уничтожение комплексом Ланцет орудия ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Российский спецназ уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие
10 июля, 08:08
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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