https://ria.ru/20230711/sklad-1883439203.html

Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 11.07.2023

Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Военнослужащие "Южной" группировки войск РФ при помощи беспилотника с боеприпасом уничтожили на линии соприкосновения под Авдеевкой в ДНР украинский склад... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:14

2023-07-11T10:14

2023-07-11T10:14

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839295_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2eed1f5c85d07f8a3511311060f6d7fd.jpg

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск РФ при помощи беспилотника с боеприпасом уничтожили на линии соприкосновения под Авдеевкой в ДНР украинский склад боеприпасов и предоставили РИА Новости видеокадры, подтверждающие поражение цели. "Под Авдеевкой регулярно проводим вылеты дронов с подвесными боеприпасами. В один из вылетов был точно уничтожен склад боеприпасов противника, мощность и масштабность взрыва это подтверждают", - рассказал агентству разведчик-доброволец с позывным "Ганс". Он пояснил, что дополнительное оснащение хвостовыми оперениями гранат "ВОГ-17" сильно увеличивает эффективность и точность данного боеприпаса. На кадрах виден момент сброса гранаты с беспилотника, зависшего над укрепленными позициями ВСУ, а затем - мощный взрыв, свидетельствующий о детонации находящихся на складе боеприпасов. Накануне Минобороны РФ сообщало, что в Авдеевке российские войска поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады.

https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883175951.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф