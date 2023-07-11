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Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей за фейки об СВО
Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей за фейки об СВО - РИА Новости, 11.07.2023
Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей за фейки об СВО
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch по двум протоколам, один из которых - за... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:49
2023-07-11T10:49
2023-07-11T11:19
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch по двум протоколам, один из которых - за недостоверную информацию о ходе специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости."Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.По второму протоколу был выписан штраф в 3 миллиона рублей, оба они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента).В первом протоколе речь шла о неудалении трёх трансляций с недостоверной информацией о ходе СВО, во втором - о видео, рассказывающем об азартных играх и онлайн-казино.Представитель компании в суд не явился.Ранее компании уже было назначено за аналогичные правонарушения шесть штрафов на общую сумму 25 миллионов рублей и один - на 2 миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.
https://ria.ru/20230420/shtraf-1866564459.html
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Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей за фейки об СВО
Суд оштрафовал Twitch на семь миллионов рублей за отказ удалить стримы с фейками об СВО
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch по двум протоколам, один из которых - за недостоверную информацию о ходе специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
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"Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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По второму протоколу был выписан штраф в 3 миллиона рублей, оба они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента).
В первом протоколе речь шла о неудалении трёх трансляций с недостоверной информацией о ходе СВО, во втором - о видео, рассказывающем об азартных играх и онлайн-казино.
Представитель компании в суд не явился.
Ранее компании уже было назначено за аналогичные правонарушения шесть штрафов на общую сумму 25 миллионов рублей и один - на 2 миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.
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