https://ria.ru/20230711/shifrovanie-1883422369.html

Эксперты рассказали о возможностях квантового шифрования

Эксперты рассказали о возможностях квантового шифрования - РИА Новости, 11.07.2023

Эксперты рассказали о возможностях квантового шифрования

Возможности квантовых коммуникаций (КК) позволяют создавать защищенные каналы связи на основе квантового распределения ключей, говорится в докладе "Квантовые... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:26

2023-07-11T07:26

2023-07-11T07:26

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москва

российский квантовый центр

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наука

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Возможности квантовых коммуникаций (КК) позволяют создавать защищенные каналы связи на основе квантового распределения ключей, говорится в докладе "Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Доклад подготовлен экспертами фонда Росконгресс, Российского квантового центра, ООО "СП Квант", РЖД и правительства Москвы. "Квантовые коммуникации - область знаний и технологий, связанных с передачей квантовых состояний в пространстве. Одним из направлений КК является создание защищенных каналов связи на основе квантового распределения ключей - метода защиты передаваемой информации с использованием технологий КК, позволяющего гарантированно защитить данные от компрометации и несанкционированного доступа", - отмечают аналитики. Они поясняют, что "эта технология использует квантово-физические явления для автоматизированной выработки криптографического ключа у легитимных удаленных пользователей, например при помощи фотонов в оптоволоконных линиях или по свободному пространству". "При этом злоумышленник не может незаметно "подслушать" ключ или подделать его. Стойкость ключа гарантируется фундаментальными законами физики, а шифрование осуществляется классическими алгоритмами", - заключают в докладе.

https://ria.ru/20221130/tekhnologii-1835417975.html

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технологии, москва, российский квантовый центр, ржд, наука