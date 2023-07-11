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Эксперты рассказали о возможностях квантового шифрования - РИА Новости, 11.07.2023
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Наука
 
07:26 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/shifrovanie-1883422369.html
Эксперты рассказали о возможностях квантового шифрования
Эксперты рассказали о возможностях квантового шифрования - РИА Новости, 11.07.2023
Эксперты рассказали о возможностях квантового шифрования
Возможности квантовых коммуникаций (КК) позволяют создавать защищенные каналы связи на основе квантового распределения ключей, говорится в докладе "Квантовые... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T07:26
2023-07-11T07:26
наука
технологии
москва
российский квантовый центр
ржд
наука
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Возможности квантовых коммуникаций (КК) позволяют создавать защищенные каналы связи на основе квантового распределения ключей, говорится в докладе "Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Доклад подготовлен экспертами фонда Росконгресс, Российского квантового центра, ООО "СП Квант", РЖД и правительства Москвы. "Квантовые коммуникации - область знаний и технологий, связанных с передачей квантовых состояний в пространстве. Одним из направлений КК является создание защищенных каналов связи на основе квантового распределения ключей - метода защиты передаваемой информации с использованием технологий КК, позволяющего гарантированно защитить данные от компрометации и несанкционированного доступа", - отмечают аналитики. Они поясняют, что "эта технология использует квантово-физические явления для автоматизированной выработки криптографического ключа у легитимных удаленных пользователей, например при помощи фотонов в оптоволоконных линиях или по свободному пространству". "При этом злоумышленник не может незаметно "подслушать" ключ или подделать его. Стойкость ключа гарантируется фундаментальными законами физики, а шифрование осуществляется классическими алгоритмами", - заключают в докладе.
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технологии, москва, российский квантовый центр, ржд, наука
Наука, Технологии, Москва, Российский квантовый центр, РЖД, Наука
Эксперты рассказали о возможностях квантового шифрования

Доклад: квантовые технологии способны шифровать данные невзламываемыми ключами

© Pixabay / TheDigitalArtist Квантовый компьютер
Квантовый компьютер - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Pixabay / TheDigitalArtist
Квантовый компьютер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Возможности квантовых коммуникаций (КК) позволяют создавать защищенные каналы связи на основе квантового распределения ключей, говорится в докладе "Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Доклад подготовлен экспертами фонда Росконгресс, Российского квантового центра, ООО "СП Квант", РЖД и правительства Москвы.
«
"Квантовые коммуникации - область знаний и технологий, связанных с передачей квантовых состояний в пространстве. Одним из направлений КК является создание защищенных каналов связи на основе квантового распределения ключей - метода защиты передаваемой информации с использованием технологий КК, позволяющего гарантированно защитить данные от компрометации и несанкционированного доступа", - отмечают аналитики.
Они поясняют, что "эта технология использует квантово-физические явления для автоматизированной выработки криптографического ключа у легитимных удаленных пользователей, например при помощи фотонов в оптоволоконных линиях или по свободному пространству".
"При этом злоумышленник не может незаметно "подслушать" ключ или подделать его. Стойкость ключа гарантируется фундаментальными законами физики, а шифрование осуществляется классическими алгоритмами", - заключают в докладе.
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