Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Париже прокомментировало поставку Украине ракет Scalp - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 11.07.2023 (обновлено: 18:05 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/scalp-1883584017.html
Посольство России в Париже прокомментировало поставку Украине ракет Scalp
Посольство России в Париже прокомментировало поставку Украине ракет Scalp - РИА Новости, 11.07.2023
Посольство России в Париже прокомментировало поставку Украине ракет Scalp
Франция должна осознавать степень ответственности в связи с решением поставить Украине ракеты дальнего действия Scalp, заявило посольство РФ в Париже в своем... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:53
2023-07-11T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776264230_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_127f367a189b370d3e85726fd45c9458.jpg
ПАРИЖ, 11 июл – РИА Новости. Франция должна осознавать степень ответственности в связи с решением поставить Украине ракеты дальнего действия Scalp, заявило посольство РФ в Париже в своем Telegram-канале."Французская сторона должна осознавать степень ответственности, которую она берет на себя в связи с принятым решением", - говорится в комментарии посольства. В дипмиссии выразили глубокую разочарованность решением Парижа и отметили, что "киевский режим использует британский аналог данной крылатой ракеты для нанесения ударов по жилым кварталам городов, а также объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего гибнут мирные люди".Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия Scalp, которые используются самолетами. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Великобританией.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230711/rakety-1883573223.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776264230_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_190c1550d15ce83bf92d42e8701e6268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посольство России в Париже прокомментировало поставку Украине ракет Scalp

Посольство России призвало Францию осознать степень ответственности за передачу ВСУ Scalp

© AP Photo / Francois MoriПолицейские у здания посольства России в Париже
Полицейские у здания посольства России в Париже - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Francois Mori
Полицейские у здания посольства России в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 июл – РИА Новости. Франция должна осознавать степень ответственности в связи с решением поставить Украине ракеты дальнего действия Scalp, заявило посольство РФ в Париже в своем Telegram-канале.
"Французская сторона должна осознавать степень ответственности, которую она берет на себя в связи с принятым решением", - говорится в комментарии посольства. В дипмиссии выразили глубокую разочарованность решением Парижа и отметили, что "киевский режим использует британский аналог данной крылатой ракеты для нанесения ударов по жилым кварталам городов, а также объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего гибнут мирные люди".
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия Scalp, которые используются самолетами. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Великобританией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Эксперт предрек рост жертв среди жителей из-за поставок Францией ракет ВСУ
Вчера, 17:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала