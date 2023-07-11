https://ria.ru/20230711/scalp-1883584017.html

Посольство России в Париже прокомментировало поставку Украине ракет Scalp

Посольство России в Париже прокомментировало поставку Украине ракет Scalp - РИА Новости, 11.07.2023

Посольство России в Париже прокомментировало поставку Украине ракет Scalp

Франция должна осознавать степень ответственности в связи с решением поставить Украине ракеты дальнего действия Scalp, заявило посольство РФ в Париже в своем... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:53

2023-07-11T17:53

2023-07-11T18:05

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 11 июл – РИА Новости. Франция должна осознавать степень ответственности в связи с решением поставить Украине ракеты дальнего действия Scalp, заявило посольство РФ в Париже в своем Telegram-канале."Французская сторона должна осознавать степень ответственности, которую она берет на себя в связи с принятым решением", - говорится в комментарии посольства. В дипмиссии выразили глубокую разочарованность решением Парижа и отметили, что "киевский режим использует британский аналог данной крылатой ракеты для нанесения ударов по жилым кварталам городов, а также объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего гибнут мирные люди".Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия Scalp, которые используются самолетами. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Великобританией.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/rakety-1883573223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, франция, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр