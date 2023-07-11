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Военный эксперт назвал неожиданную причину поставки Киеву ракет SCALP - РИА Новости, 11.07.2023
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15:55 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/scalp-1883546612.html
Военный эксперт назвал неожиданную причину поставки Киеву ракет SCALP
Военный эксперт назвал неожиданную причину поставки Киеву ракет SCALP - РИА Новости, 11.07.2023
Военный эксперт назвал неожиданную причину поставки Киеву ракет SCALP
Поставки Киеву французских крылатых ракет SCALP призваны восполнить исчерпание запаса британских Storm Shadow, "выбиваемых" ударами ВС РФ, объяснил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:55
2023-07-11T15:55
специальная военная операция на украине
франция
украина
алексей леонков
нато
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки Киеву французских крылатых ракет SCALP призваны восполнить исчерпание запаса британских Storm Shadow, "выбиваемых" ударами ВС РФ, объяснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее во вторник президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. "Это фактически французская версия британской Storm Shadow, просто французы делали еще модификацию для флота для пуска с надводных кораблей, там дальность до 1,4 тысячи километров. Никаких доработок носителей Storm Shadow под SCALP не требуется", - сообщил он. Эксперт не исключил, что SCALP призваны восполнить потери британских Storm Shadow от российских комплексов ПВО и ударов по складам. "Я думаю, что из исправных ракет Storm Shadow мы им повыбили достаточно много. Вопрос, сколько там осталось из поставленных на складах", - отметил собеседник. Он добавил, что для российских средств ПВО данная ракета не сложнее Storm Shadow. Тем более, что их уже сбивали зенитные ракетные комплексы российского производства в Сирии в апреле 2018 года в ходе ракетной атаки западной коалиции по государственным объектам республики. Он напомнил, что Storm Shadow/SCALP создавалась объединенным франко-британских концерном MBDA. "Эта ракета стала конкурентом американской крылатой ракете JASSM-ER. Американцам это не понравилось, поэтому они через этот конфликт в том числе избавляются от конкурирующей продукции", - отметил эксперт. По его оценке, США стремятся "разоружить" европейских союзников через поставки вооружений на Украину. После того, как все европейские арсеналы опустеют, Вашингтон предложит своим союзникам собственную продукцию для восполнения. "Таким образом, решаются несколько задач: унификация и единообразие НАТО по вооружению для упрощенного объединения платформ и систем в единую систему боевого управления, обеспечение заказами собственного американского ВПК и параллельное удушение остатков европейской оборонной промышленности", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20230711/rakety-1883496145.html
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html
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франция, украина, алексей леонков, нато, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, Алексей Леонков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, В мире
Военный эксперт назвал неожиданную причину поставки Киеву ракет SCALP

Эксперт Леонков: США через конфликт на Украине избавляются от конкурентов ракеты JASSM-ER

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки Киеву французских крылатых ракет SCALP призваны восполнить исчерпание запаса британских Storm Shadow, "выбиваемых" ударами ВС РФ, объяснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее во вторник президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP.
«
"Это фактически французская версия британской Storm Shadow, просто французы делали еще модификацию для флота для пуска с надводных кораблей, там дальность до 1,4 тысячи километров. Никаких доработок носителей Storm Shadow под SCALP не требуется", - сообщил он.
Эксперт не исключил, что SCALP призваны восполнить потери британских Storm Shadow от российских комплексов ПВО и ударов по складам.
"Я думаю, что из исправных ракет Storm Shadow мы им повыбили достаточно много. Вопрос, сколько там осталось из поставленных на складах", - отметил собеседник.
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Кремль отреагировал на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
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Он добавил, что для российских средств ПВО данная ракета не сложнее Storm Shadow. Тем более, что их уже сбивали зенитные ракетные комплексы российского производства в Сирии в апреле 2018 года в ходе ракетной атаки западной коалиции по государственным объектам республики.
Он напомнил, что Storm Shadow/SCALP создавалась объединенным франко-британских концерном MBDA.
«
"Эта ракета стала конкурентом американской крылатой ракете JASSM-ER. Американцам это не понравилось, поэтому они через этот конфликт в том числе избавляются от конкурирующей продукции", - отметил эксперт.
По его оценке, США стремятся "разоружить" европейских союзников через поставки вооружений на Украину. После того, как все европейские арсеналы опустеют, Вашингтон предложит своим союзникам собственную продукцию для восполнения.
"Таким образом, решаются несколько задач: унификация и единообразие НАТО по вооружению для упрощенного объединения платформ и систем в единую систему боевого управления, обеспечение заказами собственного американского ВПК и параллельное удушение остатков европейской оборонной промышленности", - пояснил эксперт.
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