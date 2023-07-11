https://ria.ru/20230711/scalp-1883546612.html

Военный эксперт назвал неожиданную причину поставки Киеву ракет SCALP

Военный эксперт назвал неожиданную причину поставки Киеву ракет SCALP - РИА Новости, 11.07.2023

Военный эксперт назвал неожиданную причину поставки Киеву ракет SCALP

Поставки Киеву французских крылатых ракет SCALP призваны восполнить исчерпание запаса британских Storm Shadow, "выбиваемых" ударами ВС РФ, объяснил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:55

2023-07-11T15:55

2023-07-11T15:55

специальная военная операция на украине

франция

украина

алексей леонков

нато

вооруженные силы украины

эммануэль макрон

в мире

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки Киеву французских крылатых ракет SCALP призваны восполнить исчерпание запаса британских Storm Shadow, "выбиваемых" ударами ВС РФ, объяснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее во вторник президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. "Это фактически французская версия британской Storm Shadow, просто французы делали еще модификацию для флота для пуска с надводных кораблей, там дальность до 1,4 тысячи километров. Никаких доработок носителей Storm Shadow под SCALP не требуется", - сообщил он. Эксперт не исключил, что SCALP призваны восполнить потери британских Storm Shadow от российских комплексов ПВО и ударов по складам. "Я думаю, что из исправных ракет Storm Shadow мы им повыбили достаточно много. Вопрос, сколько там осталось из поставленных на складах", - отметил собеседник. Он добавил, что для российских средств ПВО данная ракета не сложнее Storm Shadow. Тем более, что их уже сбивали зенитные ракетные комплексы российского производства в Сирии в апреле 2018 года в ходе ракетной атаки западной коалиции по государственным объектам республики. Он напомнил, что Storm Shadow/SCALP создавалась объединенным франко-британских концерном MBDA. "Эта ракета стала конкурентом американской крылатой ракете JASSM-ER. Американцам это не понравилось, поэтому они через этот конфликт в том числе избавляются от конкурирующей продукции", - отметил эксперт. По его оценке, США стремятся "разоружить" европейских союзников через поставки вооружений на Украину. После того, как все европейские арсеналы опустеют, Вашингтон предложит своим союзникам собственную продукцию для восполнения. "Таким образом, решаются несколько задач: унификация и единообразие НАТО по вооружению для упрощенного объединения платформ и систем в единую систему боевого управления, обеспечение заказами собственного американского ВПК и параллельное удушение остатков европейской оборонной промышленности", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20230711/rakety-1883496145.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, украина, алексей леонков, нато, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, в мире