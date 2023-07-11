https://ria.ru/20230711/saper-1883422974.html

Западный сапер рассказал об опасности кассетных бомб США

Западный сапер рассказал об опасности кассетных бомб США - РИА Новости, 11.07.2023

Западный сапер рассказал об опасности кассетных бомб США

Американские кассетные боеприпасы, сброшенные на Лаос во время Индокитайской войны США в 1964-1973 годах и не разорвавшиеся при падении, спустя 60 лет все еще... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:35

2023-07-11T07:35

2023-07-11T07:35

лаос

в мире

сша

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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Американские кассетные боеприпасы, сброшенные на Лаос во время Индокитайской войны США в 1964-1973 годах и не разорвавшиеся при падении, спустя 60 лет все еще представляют опасность, до сих пор ежегодно убивая и калеча десятки людей, 40-50% которых - дети. Об опасности американских кассетных боеприпасов РИА Новости рассказал Майкл, гражданин одной из англоязычных стран, сапер по армейской специальности, воевавший в горячих точках, а потом участвовавший в 1990-х и 2000-х годах в качестве волонтера в международной неправительственной программе помощи Лаосу в разминировании неразорвавшихся боеприпасов, которая осуществлялась параллельно с лаосской государственной программой разминирования. За почти 30 лет усилий по разминированию количество смертей и ранений в результате взрывов оставшихся в земле после войны кассетных суббоеприпасов США, которые в Лаосе называют bombies ("бомбочки"), уменьшилось с нескольких сотен до 23-25 случаев в год, но миллионы американских "бомбочек" все еще лежат в лаосской земле и ждут своего часа, заявил РИА Новости Майкл. "Бомбочки" выглядят, как круглые металлические шарики размером с теннисный мяч или чуть больше, или меньше, или небольшие цилиндры размером с кулак, в зависимости от типа и модели. Каждой из них достаточно, чтобы убить и ранить осколками несколько человек, если при падении они взрываются на высоте человеческого роста, или чтобы оторвать ноги или руки человеку, который случайно задел неразорвавшуюся "бомбочку", лежащую на земле или "закопавшуюся" в грунт, рассказал он. "Чаще всего они взрываются при полевых сельскохозяйственных работах или когда их случайно находят дети. Особенно страшно видеть детей, у которых руки оторваны по локоть или нет одной ноги по колено. Приходилось видеть в деревнях малышей с такими травмами, зажившими уже, но от этого не менее ужасными", - рассказал волонтер программы разминирования. За 1964-1973 годы ВВС США сбросили на Лаос более 2 миллионов авиабомб, значительную часть которых составляли кассетные бомбы. В общей сложности на территорию страны упало более 270 миллионов кассетных суббоеприпасов, из которых 80 миллионов не разорвались при падении и остались в лаосской земле. Из 18 провинций Лаоса "бомбочки" находят в 15, девять провинций страны наиболее сильно засорены американскими суббоеприпасами.

https://ria.ru/20230711/bomby-1883421150.html

https://ria.ru/20230711/analitik-1883414558.html

лаос

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лаос, в мире, сша