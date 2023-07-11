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Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США - РИА Новости, 11.07.2023
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18:39 11.07.2023 (обновлено: 19:02 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/sammit-1883596563.html
Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США
Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США - РИА Новости, 11.07.2023
Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США
Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США, в 2025 году – в Нидерландах, говорится в заявлении лидеров стран альянса, участвующих в саммите в Вильнюсе. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:39
2023-07-11T19:02
в мире
нато
нидерланды
вильнюс
сша
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США, в 2025 году – в Нидерландах, говорится в заявлении лидеров стран альянса, участвующих в саммите в Вильнюсе. "Мы выражаем признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Литовской Республикой. Мы с нетерпением ждем новой встречи на 75-летие альянса в Вашингтоне в 2024 году, а затем встречи в Нидерландах в 2025 году", - говорится в заявлении. Документ опубликован на официальном портале альянса. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, нато, нидерланды, вильнюс, сша
В мире, НАТО, Нидерланды, Вильнюс, США
Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США

Следующий саммит НАТО пройдет в США, а в 2025 году состоится в Нидерландах

© AP Photo / Mindaugas KulbisПодготовка к саммиту НАТО
Подготовка к саммиту НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Подготовка к саммиту НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США, в 2025 году – в Нидерландах, говорится в заявлении лидеров стран альянса, участвующих в саммите в Вильнюсе.
"Мы выражаем признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Литовской Республикой. Мы с нетерпением ждем новой встречи на 75-летие альянса в Вашингтоне в 2024 году, а затем встречи в Нидерландах в 2025 году", - говорится в заявлении. Документ опубликован на официальном портале альянса.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
 
В миреНАТОНидерландыВильнюсСША
 
 
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