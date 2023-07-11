https://ria.ru/20230711/sammit-1883596563.html

Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США

Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США - РИА Новости, 11.07.2023

Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США

Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США, в 2025 году – в Нидерландах, говорится в заявлении лидеров стран альянса, участвующих в саммите в Вильнюсе. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:39

2023-07-11T18:39

2023-07-11T19:02

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нато

нидерланды

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США, в 2025 году – в Нидерландах, говорится в заявлении лидеров стран альянса, участвующих в саммите в Вильнюсе. "Мы выражаем признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Литовской Республикой. Мы с нетерпением ждем новой встречи на 75-летие альянса в Вашингтоне в 2024 году, а затем встречи в Нидерландах в 2025 году", - говорится в заявлении. Документ опубликован на официальном портале альянса. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

нидерланды

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в мире, нато, нидерланды, вильнюс, сша