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Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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16:11 11.07.2023 (обновлено: 17:13 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/sammit-1883552509.html
Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО
Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО
Выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается во вторник в 18.00 (совпадает с мск), сообщает украинское издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:11
2023-07-11T17:13
в мире
вильнюс
нато
украина
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается во вторник в 18.00 (совпадает с мск), сообщает украинское издание "Клименко.Тайм"."Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО. Его выступление ожидается около 18.00", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.Раннее агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщило, что Владимир Зеленский приземлился в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО."Он приземлился", - сообщил Никифоров.Как сообщает украинское издание "Европейская правда", Зеленский прибыл в международный аэропорт Вильнюса на польском правительственном самолете из Жешува.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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в мире, вильнюс, нато, украина, владимир зеленский, киев
В мире, Вильнюс, НАТО, Украина, Владимир Зеленский, Киев
Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО

Клименко.Тайм: Зеленский выступит на саммите НАТО в Вильнюсе

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается во вторник в 18.00 (совпадает с мск), сообщает украинское издание "Клименко.Тайм".
"Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО. Его выступление ожидается около 18.00", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
Раннее агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщило, что Владимир Зеленский приземлился в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.
"Он приземлился", - сообщил Никифоров.
Как сообщает украинское издание "Европейская правда", Зеленский прибыл в международный аэропорт Вильнюса на польском правительственном самолете из Жешува.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО
10 июля, 19:03
 
В миреВильнюсНАТОУкраинаВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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