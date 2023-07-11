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Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО
Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО
Выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается во вторник в 18.00 (совпадает с мск), сообщает украинское издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:11
2023-07-11T16:11
2023-07-11T17:13
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе ожидается во вторник в 18.00 (совпадает с мск), сообщает украинское издание "Клименко.Тайм"."Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО. Его выступление ожидается около 18.00", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.Раннее агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщило, что Владимир Зеленский приземлился в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО."Он приземлился", - сообщил Никифоров.Как сообщает украинское издание "Европейская правда", Зеленский прибыл в международный аэропорт Вильнюса на польском правительственном самолете из Жешува.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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В мире, Вильнюс, НАТО, Украина, Владимир Зеленский, Киев
Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО
Клименко.Тайм: Зеленский выступит на саммите НАТО в Вильнюсе