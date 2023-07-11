Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал саммит НАТО по Украине спектаклем - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sammit-1883534387.html
Эксперт назвал саммит НАТО по Украине спектаклем
Эксперт назвал саммит НАТО по Украине спектаклем - РИА Новости, 11.07.2023
Эксперт назвал саммит НАТО по Украине спектаклем
Саммит НАТО является хорошо срежиссированным спектаклем, на котором западные страны постараются использовать Украину против России, не взяв на себя при этом... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:21
2023-07-11T15:21
специальная военная операция на украине
украина
россия
польша
владимир джаралла
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883355376_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b1e554bf07b5f91d4ea2dcf5855f17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Саммит НАТО является хорошо срежиссированным спектаклем, на котором западные страны постараются использовать Украину против России, не взяв на себя при этом никаких обязательств, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса, как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева. "Пока всё происходящее на наших глазах подтверждает вариант того, что США и НАТО стремятся использовать Украину против России полностью, но не брать на себя при этом никаких обязательств. Предложены планы её интеграции, участия, поддержки, но с одной оговоркой - всё это будет реализовано после боевых действий. Это вызвало недовольные замечания Зеленского, показав желание марионетки на самостоятельные действия. Но последствий это иметь не будет, весь срежисированный спектакль отыграют без изменений", - сказал Джаралла РИА Новости. Эксперт назвал саммит НАТО антироссийской встречей, а предложения по Украине - сценарием, который абсолютно неприемлем для России. "Реализация планов НАТО по Украине означает начало Третьей мировой войны, но уже ядерной. Так же к этому приведёт появление официального контингента НАТО на Украине. Введение неофициального контингента ряда стран НАТО, например, Польши и Прибалтики опасности не представляет, так они станут целями ударов в идущем конфликте, и это охлаждает их пыл уже сейчас, что подтверждает свежее интервью президента Польши", - подчеркнул эксперт. По его словам, США и НАТО не желали и до сих пор не желают прислушиваться к предупреждениям России и учитывать её интересы. "Потому единственный аргумент, который они услышат, будет только победа России", - подчеркнул Джаралла.
https://ria.ru/20230711/sammit-1883528316.html
https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883355376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eefdaae85e73d0cfa0f9784a046fb4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, польша, владимир джаралла, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Владимир Джаралла, НАТО
Эксперт назвал саммит НАТО по Украине спектаклем

Политолог Джаралла назвал саммит НАТО по Украине хорошо срежиссированным спектаклем

© AP Photo / Mindaugas KulbisПодготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Саммит НАТО является хорошо срежиссированным спектаклем, на котором западные страны постараются использовать Украину против России, не взяв на себя при этом никаких обязательств, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса, как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Матвиенко прокомментировала саммит НАТО
Вчера, 14:54
"Пока всё происходящее на наших глазах подтверждает вариант того, что США и НАТО стремятся использовать Украину против России полностью, но не брать на себя при этом никаких обязательств. Предложены планы её интеграции, участия, поддержки, но с одной оговоркой - всё это будет реализовано после боевых действий. Это вызвало недовольные замечания Зеленского, показав желание марионетки на самостоятельные действия. Но последствий это иметь не будет, весь срежисированный спектакль отыграют без изменений", - сказал Джаралла РИА Новости.
Эксперт назвал саммит НАТО антироссийской встречей, а предложения по Украине - сценарием, который абсолютно неприемлем для России.
"Реализация планов НАТО по Украине означает начало Третьей мировой войны, но уже ядерной. Так же к этому приведёт появление официального контингента НАТО на Украине. Введение неофициального контингента ряда стран НАТО, например, Польши и Прибалтики опасности не представляет, так они станут целями ударов в идущем конфликте, и это охлаждает их пыл уже сейчас, что подтверждает свежее интервью президента Польши", - подчеркнул эксперт.
По его словам, США и НАТО не желали и до сих пор не желают прислушиваться к предупреждениям России и учитывать её интересы.
"Потому единственный аргумент, который они услышат, будет только победа России", - подчеркнул Джаралла.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО
10 июля, 19:03
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаВладимир ДжараллаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала