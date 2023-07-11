https://ria.ru/20230711/sammit-1883534387.html

Эксперт назвал саммит НАТО по Украине спектаклем

Эксперт назвал саммит НАТО по Украине спектаклем - РИА Новости, 11.07.2023

Эксперт назвал саммит НАТО по Украине спектаклем

Саммит НАТО является хорошо срежиссированным спектаклем, на котором западные страны постараются использовать Украину против России, не взяв на себя при этом... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:21

2023-07-11T15:21

2023-07-11T15:21

специальная военная операция на украине

украина

россия

польша

владимир джаралла

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Саммит НАТО является хорошо срежиссированным спектаклем, на котором западные страны постараются использовать Украину против России, не взяв на себя при этом никаких обязательств, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса, как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева. "Пока всё происходящее на наших глазах подтверждает вариант того, что США и НАТО стремятся использовать Украину против России полностью, но не брать на себя при этом никаких обязательств. Предложены планы её интеграции, участия, поддержки, но с одной оговоркой - всё это будет реализовано после боевых действий. Это вызвало недовольные замечания Зеленского, показав желание марионетки на самостоятельные действия. Но последствий это иметь не будет, весь срежисированный спектакль отыграют без изменений", - сказал Джаралла РИА Новости. Эксперт назвал саммит НАТО антироссийской встречей, а предложения по Украине - сценарием, который абсолютно неприемлем для России. "Реализация планов НАТО по Украине означает начало Третьей мировой войны, но уже ядерной. Так же к этому приведёт появление официального контингента НАТО на Украине. Введение неофициального контингента ряда стран НАТО, например, Польши и Прибалтики опасности не представляет, так они станут целями ударов в идущем конфликте, и это охлаждает их пыл уже сейчас, что подтверждает свежее интервью президента Польши", - подчеркнул эксперт. По его словам, США и НАТО не желали и до сих пор не желают прислушиваться к предупреждениям России и учитывать её интересы. "Потому единственный аргумент, который они услышат, будет только победа России", - подчеркнул Джаралла.

https://ria.ru/20230711/sammit-1883528316.html

https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html

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украина, россия, польша, владимир джаралла, нато