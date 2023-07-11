Столтенберг открыл саммит НАТО в Вильнюсе
Генсек НАТО Столтенберг открыл саммит, на котором обсудят Украину и членство Швеции
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник открыл очередной саммит стран Североатлантического альянса, который проходит в Вильнюсе, и в ходе которого планируется принять ряд "исторических" для блока решений, в том числе, по членству Украины и наращиванию военного присутствия в Европе, в том числе у границ России.
"Сегодня мы примем много решений, которые усилят наш альянс", - сказал он, открывая встречу в верхах. Трансляция велась на сайте НАТО.
В числе решений, которые планируют утвердить лидеры НАТО, значатся, в частности, объемный пакет многолетней поддержки Украины, включающий отмену для ее будущего членства условия по выполнению плана действий, новые региональные планы обороны альянса, которые предполагают дальнейшее усиление у границ с Россией и сценарии на случай "военного противостояния с РФ", а также повышение цели по оборонным расходам на уровне минимум 2% ВВП и милитаризацию промышленности.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин сообщил в интервью РИА Новости, что встреча в Вильнюсе призвана продемонстрировать сохраняющийся настрой альянса на втягивание Украины в свои ряды, что является продолжением многолетней политики Запада, в основе которой лежит "стремление США закрепить контроль над своими европейскими союзниками, не допустить их сотрудничество с Россией, что по сути перечеркивает шансы на их устойчивое и долгосрочное развитие".