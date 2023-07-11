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Столтенберг открыл саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 11.07.2023 (обновлено: 15:21 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/sammit-1883520881.html
Столтенберг открыл саммит НАТО в Вильнюсе
Столтенберг открыл саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 11.07.2023
Столтенберг открыл саммит НАТО в Вильнюсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник открыл очередной саммит стран Североатлантического альянса, который проходит в Вильнюсе, и в ходе которого планируется... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:23
2023-07-11T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
вильнюс
украина
нато
швеция
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник открыл очередной саммит стран Североатлантического альянса, который проходит в Вильнюсе, и в ходе которого планируется принять ряд "исторических" для блока решений, в том числе, по членству Украины и наращиванию военного присутствия в Европе, в том числе у границ России."Сегодня мы примем много решений, которые усилят наш альянс", - сказал он, открывая встречу в верхах. Трансляция велась на сайте НАТО.В числе решений, которые планируют утвердить лидеры НАТО, значатся, в частности, объемный пакет многолетней поддержки Украины, включающий отмену для ее будущего членства условия по выполнению плана действий, новые региональные планы обороны альянса, которые предполагают дальнейшее усиление у границ с Россией и сценарии на случай "военного противостояния с РФ", а также повышение цели по оборонным расходам на уровне минимум 2% ВВП и милитаризацию промышленности.Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин сообщил в интервью РИА Новости, что встреча в Вильнюсе призвана продемонстрировать сохраняющийся настрой альянса на втягивание Украины в свои ряды, что является продолжением многолетней политики Запада, в основе которой лежит "стремление США закрепить контроль над своими европейскими союзниками, не допустить их сотрудничество с Россией, что по сути перечеркивает шансы на их устойчивое и долгосрочное развитие".
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в мире, вильнюс, украина, нато, швеция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вильнюс, Украина, НАТО, Швеция
Столтенберг открыл саммит НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО Столтенберг открыл саммит, на котором обсудят Украину и членство Швеции

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник открыл очередной саммит стран Североатлантического альянса, который проходит в Вильнюсе, и в ходе которого планируется принять ряд "исторических" для блока решений, в том числе, по членству Украины и наращиванию военного присутствия в Европе, в том числе у границ России.
"Сегодня мы примем много решений, которые усилят наш альянс", - сказал он, открывая встречу в верхах. Трансляция велась на сайте НАТО.
В числе решений, которые планируют утвердить лидеры НАТО, значатся, в частности, объемный пакет многолетней поддержки Украины, включающий отмену для ее будущего членства условия по выполнению плана действий, новые региональные планы обороны альянса, которые предполагают дальнейшее усиление у границ с Россией и сценарии на случай "военного противостояния с РФ", а также повышение цели по оборонным расходам на уровне минимум 2% ВВП и милитаризацию промышленности.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин сообщил в интервью РИА Новости, что встреча в Вильнюсе призвана продемонстрировать сохраняющийся настрой альянса на втягивание Украины в свои ряды, что является продолжением многолетней политики Запада, в основе которой лежит "стремление США закрепить контроль над своими европейскими союзниками, не допустить их сотрудничество с Россией, что по сути перечеркивает шансы на их устойчивое и долгосрочное развитие".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВильнюсУкраинаНАТОШвеция
 
 
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