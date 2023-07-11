https://ria.ru/20230711/samara-1883567160.html

На детской площадке в Самаре дерево упало на ребенка

На детской площадке в Самаре дерево упало на ребенка - РИА Новости, 11.07.2023

На детской площадке в Самаре дерево упало на ребенка

Дерево упало на девятилетнего мальчика на детской площадке в Самаре, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:58

2023-07-11T16:58

2023-07-11T16:58

происшествия

самара

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САМАРА, 11 июл – РИА Новости. Дерево упало на девятилетнего мальчика на детской площадке в Самаре, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в мэрии. Инцидент произошел вечером в понедельник в Октябрьском районе города. "Выходом на место установлено, что дерево не сухое - живое, без признаков гниения, причина падения устанавливается. Ребёнок госпитализирован в (областную) больницу Середавина, состояние мальчика стабильное, удовлетворительное, находится под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что территория, где упало дерево, закреплена за управляющей компанией ООО "АУК". Региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале уточнило, что по факту травмирования ребенка проводится проверка. Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что также проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории, и примет меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220731/vorota-1806256094.html

самара

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара