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На детской площадке в Самаре дерево упало на ребенка - РИА Новости, 11.07.2023
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16:58 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/samara-1883567160.html
На детской площадке в Самаре дерево упало на ребенка
На детской площадке в Самаре дерево упало на ребенка - РИА Новости, 11.07.2023
На детской площадке в Самаре дерево упало на ребенка
Дерево упало на девятилетнего мальчика на детской площадке в Самаре, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:58
2023-07-11T16:58
происшествия
самара
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САМАРА, 11 июл – РИА Новости. Дерево упало на девятилетнего мальчика на детской площадке в Самаре, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в мэрии. Инцидент произошел вечером в понедельник в Октябрьском районе города. "Выходом на место установлено, что дерево не сухое - живое, без признаков гниения, причина падения устанавливается. Ребёнок госпитализирован в (областную) больницу Середавина, состояние мальчика стабильное, удовлетворительное, находится под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что территория, где упало дерево, закреплена за управляющей компанией ООО "АУК". Региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале уточнило, что по факту травмирования ребенка проводится проверка. Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что также проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории, и примет меры прокурорского реагирования.
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происшествия, самара
Происшествия, Самара
На детской площадке в Самаре дерево упало на ребенка

Девятилетний мальчик в Самаре попал в больницу после падения дерева на детской площадке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 11 июл – РИА Новости. Дерево упало на девятилетнего мальчика на детской площадке в Самаре, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в мэрии.
Инцидент произошел вечером в понедельник в Октябрьском районе города.
«
"Выходом на место установлено, что дерево не сухое - живое, без признаков гниения, причина падения устанавливается. Ребёнок госпитализирован в (областную) больницу Середавина, состояние мальчика стабильное, удовлетворительное, находится под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что территория, где упало дерево, закреплена за управляющей компанией ООО "АУК".
Региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале уточнило, что по факту травмирования ребенка проводится проверка.
Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что также проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории, и примет меры прокурорского реагирования.
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