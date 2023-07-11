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Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями - РИА Новости, 11.07.2023
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19:26 11.07.2023 (обновлено: 19:31 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/rubl-1883611919.html
Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями
Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями - РИА Новости, 11.07.2023
Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями
Банк России рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, тестирование... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:26
2023-07-11T19:31
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Банк России рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, тестирование планируется начать в августе, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.Ранее во вторник Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты."Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты, и мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе", - сказано в сообщении.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями

Центральный банк планирует начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Банк России рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, тестирование планируется начать в августе, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.
Ранее во вторник Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты.
"Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты, и мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе", - сказано в сообщении.
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