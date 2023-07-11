https://ria.ru/20230711/rubl-1883611919.html

Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями

Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями - РИА Новости, 11.07.2023

Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями

Банк России рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, тестирование... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:26

2023-07-11T19:26

2023-07-11T19:31

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Банк России рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, тестирование планируется начать в августе, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.Ранее во вторник Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты."Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты, и мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html

россия

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)