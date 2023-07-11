https://ria.ru/20230711/rossiya-1883510917.html
Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат
Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат - РИА Новости, 11.07.2023
Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат
Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:41
2023-07-11T13:41
2023-07-11T13:41
россия
нато
сергей лавров
швеция
финляндия
безопасность
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены. Мы знаем соответствующие меры и как их реализовывать на практике", – заявил Лавров на пресс-конференции в МИД России по итогам переговоров со своим оманским коллегой, отвечая на вопрос о расширении НАТО за счет Швеции и Финляндии.
https://ria.ru/20230711/nato-1883374940.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, сергей лавров, швеция, финляндия, безопасность
Россия, НАТО, Сергей Лавров, Швеция, Финляндия, Безопасность
Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат
Лавров: все законные интересы России на фоне усиления инфраструктуры НАТО обеспечат