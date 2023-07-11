Рейтинг@Mail.ru
Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rossiya-1883510917.html
Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат
Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат - РИА Новости, 11.07.2023
Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат
Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:41
2023-07-11T13:41
россия
нато
сергей лавров
швеция
финляндия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_34:0:2406:1334_1920x0_80_0_0_69f2c148a509fb83bf4cc39fa60a3565.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены. Мы знаем соответствующие меры и как их реализовывать на практике", – заявил Лавров на пресс-конференции в МИД России по итогам переговоров со своим оманским коллегой, отвечая на вопрос о расширении НАТО за счет Швеции и Финляндии.
https://ria.ru/20230711/nato-1883374940.html
россия
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, сергей лавров, швеция, финляндия, безопасность
Россия, НАТО, Сергей Лавров, Швеция, Финляндия, Безопасность
Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат

Лавров: все законные интересы России на фоне усиления инфраструктуры НАТО обеспечат

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены. Мы знаем соответствующие меры и как их реализовывать на практике", – заявил Лавров на пресс-конференции в МИД России по итогам переговоров со своим оманским коллегой, отвечая на вопрос о расширении НАТО за счет Швеции и Финляндии.
Сотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
НАТО в Азии: японцы и южные корейцы хотят стать украинцами
Вчера, 08:00
 
РоссияНАТОСергей ЛавровШвецияФинляндияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала