https://ria.ru/20230711/rossiya-1883510917.html

Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат

Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат - РИА Новости, 11.07.2023

Лавров заверил, что все законные интересы России по безопасности обеспечат

Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:41

2023-07-11T13:41

2023-07-11T13:41

россия

нато

сергей лавров

швеция

финляндия

безопасность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены. Мы знаем соответствующие меры и как их реализовывать на практике", – заявил Лавров на пресс-конференции в МИД России по итогам переговоров со своим оманским коллегой, отвечая на вопрос о расширении НАТО за счет Швеции и Финляндии.

https://ria.ru/20230711/nato-1883374940.html

россия

швеция

финляндия

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Кирилл Волков

россия, нато, сергей лавров, швеция, финляндия, безопасность