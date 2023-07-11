https://ria.ru/20230711/rossiya-1883484912.html

ВЦИОМ выяснил, что россияне считают главной национальной целью

ВЦИОМ выяснил, что россияне считают главной национальной целью - РИА Новости, 11.07.2023

ВЦИОМ выяснил, что россияне считают главной национальной целью

Важнейшими национальными целями россияне считают достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство, показал опрос Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:27

2023-07-11T12:27

2023-07-11T12:27

общество

вциом

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Важнейшими национальными целями россияне считают достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне рассказали, какие национальные цели они считают самыми важными. Самые высокие индексы важности получили достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство (средний индекс важности - 84,4 пункта ), комфортная и безопасная среда для жизни (83,2), возможности для самореализации и развития талантов (82,7). Менее популярные ответы — сохранение населения, здоровье и благополучие людей (80,6) и цифровая трансформация (76,1). В вопросе отдельных направлений в рамках этих национальных целей самыми важными для россиян оказались повышение доходов и пенсий (95,1), повышение качества общего образования (92,5), а также поддержка талантов у детей и молодежи (91,7). Позитивные изменения респонденты отмечают как наиболее эффективные в цифровой трансформации (49,5 пунктов), возможностях для самореализации и развития талантов (45,2). Реже - в области комфортной и безопасной среды (37,8), в области достойного труда и успешного предпринимательства (31,8), сохранения населения, здоровья и благополучия людей (31,6). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 14 по 17 июня 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вциом