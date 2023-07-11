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ВЦИОМ выяснил, что россияне считают главной национальной целью - РИА Новости, 11.07.2023
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12:27 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rossiya-1883484912.html
ВЦИОМ выяснил, что россияне считают главной национальной целью
ВЦИОМ выяснил, что россияне считают главной национальной целью - РИА Новости, 11.07.2023
ВЦИОМ выяснил, что россияне считают главной национальной целью
Важнейшими национальными целями россияне считают достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство, показал опрос Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:27
2023-07-11T12:27
общество
вциом
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Важнейшими национальными целями россияне считают достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне рассказали, какие национальные цели они считают самыми важными. Самые высокие индексы важности получили достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство (средний индекс важности - 84,4 пункта ), комфортная и безопасная среда для жизни (83,2), возможности для самореализации и развития талантов (82,7). Менее популярные ответы — сохранение населения, здоровье и благополучие людей (80,6) и цифровая трансформация (76,1). В вопросе отдельных направлений в рамках этих национальных целей самыми важными для россиян оказались повышение доходов и пенсий (95,1), повышение качества общего образования (92,5), а также поддержка талантов у детей и молодежи (91,7). Позитивные изменения респонденты отмечают как наиболее эффективные в цифровой трансформации (49,5 пунктов), возможностях для самореализации и развития талантов (45,2). Реже - в области комфортной и безопасной среды (37,8), в области достойного труда и успешного предпринимательства (31,8), сохранения населения, здоровья и благополучия людей (31,6). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 14 по 17 июня 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
ВЦИОМ выяснил, что россияне считают главной национальной целью

Опрос ВЦИОМ: главной национальной целью россияне назвали достойный труд

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Важнейшими национальными целями россияне считают достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россияне рассказали, какие национальные цели они считают самыми важными. Самые высокие индексы важности получили достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство (средний индекс важности - 84,4 пункта ), комфортная и безопасная среда для жизни (83,2), возможности для самореализации и развития талантов (82,7). Менее популярные ответы — сохранение населения, здоровье и благополучие людей (80,6) и цифровая трансформация (76,1).
В вопросе отдельных направлений в рамках этих национальных целей самыми важными для россиян оказались повышение доходов и пенсий (95,1), повышение качества общего образования (92,5), а также поддержка талантов у детей и молодежи (91,7).
Позитивные изменения респонденты отмечают как наиболее эффективные в цифровой трансформации (49,5 пунктов), возможностях для самореализации и развития талантов (45,2). Реже - в области комфортной и безопасной среды (37,8), в области достойного труда и успешного предпринимательства (31,8), сохранения населения, здоровья и благополучия людей (31,6).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 14 по 17 июня 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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