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СБ ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР - РИА Новости, 11.07.2023
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17:58 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rezolyutsiya-1883585895.html
СБ ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР
СБ ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР - РИА Новости, 11.07.2023
СБ ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР
Совбез ООН не принял проект резолюции России, предлагавший продлить на полгода работу механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:58
2023-07-11T17:58
в мире
сирия
россия
турция
василий небензя
оон
совет безопасности оон
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Совбез ООН не принял проект резолюции России, предлагавший продлить на полгода работу механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции, передает корреспондент РИА Новости. Резолюция не набрала нужных девяти голосов из 15. За проект голосовали РФ и Китай, против были три страны. Остальные 10 воздержались. Срок действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через пограничный переход "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе истек 10 июля. Таким образом в данный момент он не действует. В проекте резолюции говорилось, что Совбез постановляет продлить работу КПП "Баб-эль-Хава" "на срок в шесть месяцев, то есть до 10 января 2024 года". Ранее Россия наложила вето на проект резолюции Швейцарии и Бразилии, предполагавший продление действия этого КПП в рамках механизма на девять месяцев. Помимо разницы в сроках работы КПП, в российском проекте в отличие от западного содержался призыв Совбеза ко все государствам-членам ООН принять практические меры для удовлетворения неотложных потребностей сирийского народа в том числе за счет обеспечения "невмешательства односторонних санкций в гуманитарные операции в Сирии". Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. До 10 июля в рамках механизма продолжал действовать лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Западные страны регулярно призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что организация уже доказала, что в контактах и координации с национальным правительством Сирии в состоянии наладить свою работу без данного механизма.
https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html
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в мире, сирия, россия, турция, василий небензя, оон, совет безопасности оон
В мире, Сирия, Россия, Турция, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
СБ ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР

СБ ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР через Турцию

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Совбез ООН не принял проект резолюции России, предлагавший продлить на полгода работу механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция не набрала нужных девяти голосов из 15. За проект голосовали РФ и Китай, против были три страны. Остальные 10 воздержались.
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Срок действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через пограничный переход "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе истек 10 июля. Таким образом в данный момент он не действует.
В проекте резолюции говорилось, что Совбез постановляет продлить работу КПП "Баб-эль-Хава" "на срок в шесть месяцев, то есть до 10 января 2024 года".
Ранее Россия наложила вето на проект резолюции Швейцарии и Бразилии, предполагавший продление действия этого КПП в рамках механизма на девять месяцев. Помимо разницы в сроках работы КПП, в российском проекте в отличие от западного содержался призыв Совбеза ко все государствам-членам ООН принять практические меры для удовлетворения неотложных потребностей сирийского народа в том числе за счет обеспечения "невмешательства односторонних санкций в гуманитарные операции в Сирии".
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией).
По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. До 10 июля в рамках механизма продолжал действовать лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Западные страны регулярно призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что организация уже доказала, что в контактах и координации с национальным правительством Сирии в состоянии наладить свою работу без данного механизма.
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Источник: ООН и Турция решают проблему экспорта российской агропродукции
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В миреСирияРоссияТурцияВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООН
 
 
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