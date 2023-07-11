https://ria.ru/20230711/rezolyutsiya-1883585895.html

СБ ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР

СБ ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР - РИА Новости, 11.07.2023

СБ ООН не принял резолюцию России о продлении доставки гумпомощи в САР

Совбез ООН не принял проект резолюции России, предлагавший продлить на полгода работу механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:58

2023-07-11T17:58

2023-07-11T17:58

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сирия

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оон

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ООН, 11 июл – РИА Новости. Совбез ООН не принял проект резолюции России, предлагавший продлить на полгода работу механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции, передает корреспондент РИА Новости. Резолюция не набрала нужных девяти голосов из 15. За проект голосовали РФ и Китай, против были три страны. Остальные 10 воздержались. Срок действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через пограничный переход "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе истек 10 июля. Таким образом в данный момент он не действует. В проекте резолюции говорилось, что Совбез постановляет продлить работу КПП "Баб-эль-Хава" "на срок в шесть месяцев, то есть до 10 января 2024 года". Ранее Россия наложила вето на проект резолюции Швейцарии и Бразилии, предполагавший продление действия этого КПП в рамках механизма на девять месяцев. Помимо разницы в сроках работы КПП, в российском проекте в отличие от западного содержался призыв Совбеза ко все государствам-членам ООН принять практические меры для удовлетворения неотложных потребностей сирийского народа в том числе за счет обеспечения "невмешательства односторонних санкций в гуманитарные операции в Сирии". Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. До 10 июля в рамках механизма продолжал действовать лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Западные страны регулярно призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что организация уже доказала, что в контактах и координации с национальным правительством Сирии в состоянии наладить свою работу без данного механизма.

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

https://ria.ru/20230220/agroproduktsiya-1853046366.html

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