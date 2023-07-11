https://ria.ru/20230711/rezolyutsiya-1883580537.html
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН о доставке гумпомощи Сирии
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН о доставке гумпомощи Сирии - РИА Новости, 11.07.2023
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН о доставке гумпомощи Сирии
Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Швейцарии и Бразилии, предлагавший продлить на девять месяцев работу механизма трансграничной доставки... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:42
2023-07-11T17:42
2023-07-11T17:42
в мире
сирия
василий небензя
оон
совет безопасности оон
россия
турция
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Швейцарии и Бразилии, предлагавший продлить на девять месяцев работу механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции, передает корреспондент РИА Новости. Китай воздержался при голосовании. Срок действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через пограничный переход "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе истек 10 июля. В проекте резолюции говорилось, что Совбез постановляет продлить работу КПП "Баб-эль-Хава" "на срок в девять месяцев, то есть, до 10 апреля 2024 года". Между тем Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции, в котором предлагает продлить работу этого пограничного перехода на 6 месяцев. Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. До 10 июля в рамках механизма продолжал действовать лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Западные страны регулярно призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что организация уже доказала, что в контактах и координации с национальным правительством Сирии в состоянии наладить свою работу без данного механизма.
https://ria.ru/20230610/delegatsiya-1877349146.html
https://ria.ru/20230405/siriya-1863234801.html
https://ria.ru/20230310/siriya-1856951854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, василий небензя, оон, совет безопасности оон, россия, турция
В мире, Сирия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия, Турция
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН о доставке гумпомощи Сирии
Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о продлении доставки гумпомощи в Сирию через Турцию
ООН, 11 июл – РИА Новости. Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Швейцарии и Бразилии, предлагавший продлить на девять месяцев работу механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции, передает корреспондент РИА Новости.
Китай
воздержался при голосовании.
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Срок действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию
через пограничный переход "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе истек 10 июля. В проекте резолюции говорилось, что Совбез постановляет продлить работу КПП "Баб-эль-Хава" "на срок в девять месяцев, то есть, до 10 апреля 2024 года".
Между тем Россия внесла в Совбез ООН
свой проект резолюции, в котором предлагает продлить работу этого пограничного перехода на 6 месяцев.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией
) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком
) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией
).
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По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
До 10 июля в рамках механизма продолжал действовать лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Западные страны регулярно призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что организация уже доказала, что в контактах и координации с национальным правительством Сирии в состоянии наладить свою работу без данного механизма.
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