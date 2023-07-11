https://ria.ru/20230711/rezidenty-1883578051.html

Свердловские резиденты "Сколково" выручили 11 млрд рублей в 2022 году

Свердловские резиденты "Сколково" выручили 11 млрд рублей в 2022 году - РИА Новости, 11.07.2023

Свердловские резиденты "Сколково" выручили 11 млрд рублей в 2022 году

Резиденты "Сколково" из Свердловской области в 2022 году привлекли свыше 500 миллионов рублей инвестиций, а их выручка на 106% превысила показатели 2021 года и... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:34

2023-07-11T17:34

2023-07-11T17:34

фонд "сколково"

иннопром

экономика

свердловская область

импортозамещение

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Резиденты "Сколково" из Свердловской области в 2022 году привлекли свыше 500 миллионов рублей инвестиций, а их выручка на 106% превысила показатели 2021 года и достигла 11 миллиардов рублей, сообщил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов на площадке XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023". "За время нашей работы в регионе количество участников проекта "Сколково" из Свердловской области выросло более чем в пять раз, до 109 компаний. Это четвертое место среди всех регионов после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области", - отметил Дроздов. По его словам, в числе наиболее успешных резидентов оказались две компании. "НПО Биомикрогели" является разработчиком средств для очистки воды и твердых поверхностей от сложных загрязнений. Второй стала компания "Реиннольц Лаб", которая проектирует и производит теплообменное оборудования мирового уровня. Ключевой темой "Сколково" на "ИННОПРОМ-2023" стало импортозамещение. В частности, в павильоне Свердловской области можно увидеть разработанный "Лабораторий будущего" беспилотный комплекс "Канатоход", позволяющий проводить мониторинг и локальный ремонт включенных линий электропередач, а также ознакомиться с оборудованием и ПО для автоматизации умных домов и зданий от резидента "Бонго". Также на стенде "Сколково" представлены передовые импортозамещающие технологии, которые могут заинтересовать автомобилистов. Среди них инновационные светодиодные решения для авто-светильников и фар от НПП "Лосев", а также технология производства автомобильных смазочных материалов нового поколения резидента "КУППЕР", добавила пресс-служба "Сколково". Сколковские программы акселерации в Свердловской области представляет технопарк "Университетский", который имеет статус регионального оператора "Сколково". На площади в 30 тысяч квадратных метров "Университетского" работают местные резиденты. Для их поддержки функционируют инжиниринговый центр передовых производственных технологий и региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций. Они оказывают услуги как непосредственно резидентам технопарка, так и промышленным предприятиям Свердловской области и УФО, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230615/zakazy-1878301144.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", иннопром, экономика, свердловская область, импортозамещение