Свердловские резиденты "Сколково" выручили 11 млрд рублей в 2022 году
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" на площадке XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Резиденты "Сколково" из Свердловской области в 2022 году привлекли свыше 500 миллионов рублей инвестиций, а их выручка на 106% превысила показатели 2021 года и достигла 11 миллиардов рублей, сообщил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов на площадке XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023".
"За время нашей работы в регионе количество участников проекта "Сколково" из Свердловской области выросло более чем в пять раз, до 109 компаний. Это четвертое место среди всех регионов после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области", - отметил Дроздов.
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" на площадке XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"
Резиденты "Сколково" на площадке XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023"
По его словам, в числе наиболее успешных резидентов оказались две компании. "НПО Биомикрогели" является разработчиком средств для очистки воды и твердых поверхностей от сложных загрязнений. Второй стала компания "Реиннольц Лаб", которая проектирует и производит теплообменное оборудования мирового уровня.
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" на площадке XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"
Резиденты "Сколково" на площадке XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023"
Ключевой темой "Сколково" на "ИННОПРОМ-2023" стало импортозамещение. В частности, в павильоне Свердловской области можно увидеть разработанный "Лабораторий будущего" беспилотный комплекс "Канатоход", позволяющий проводить мониторинг и локальный ремонт включенных линий электропередач, а также ознакомиться с оборудованием и ПО для автоматизации умных домов и зданий от резидента "Бонго". Также на стенде "Сколково" представлены передовые импортозамещающие технологии, которые могут заинтересовать автомобилистов. Среди них инновационные светодиодные решения для авто-светильников и фар от НПП "Лосев", а также технология производства автомобильных смазочных материалов нового поколения резидента "КУППЕР", добавила пресс-служба "Сколково".
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" на площадке XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"
Резиденты "Сколково" на площадке XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023"
Сколковские программы акселерации в Свердловской области представляет технопарк "Университетский", который имеет статус регионального оператора "Сколково". На площади в 30 тысяч квадратных метров "Университетского" работают местные резиденты. Для их поддержки функционируют инжиниринговый центр передовых производственных технологий и региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций. Они оказывают услуги как непосредственно резидентам технопарка, так и промышленным предприятиям Свердловской области и УФО, пояснили в пресс-службе.